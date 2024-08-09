Новое место и актуальные задачи для межвузовского кампуса определили участники стратегической сессии на Камчатке

Итоги стратегической сессии по созданию межвузовского кампуса подвели в Камчатском университете имени Витуса Беринга, рассказали ИА «Камчатка» в правительстве региона. Стало известно, что площадку для размещения кампуса перенесли на нынешнюю территорию Камчатской краевой больницы. В 2025 году большая часть зданий будет освобождена после переезда в новый больничный комплекс, что позволит подготовить площадку под строительство и начать первый этап в 2026 году. Первоначально кампус планировали разместить между улицами Ленинградская, Ключевская и Вилюйская. К проектированию объекта приступят в конце 2024 года.

«При строительстве кампуса мы выбрали сдержанный темп, но при этом очень серьёзно продвинулись в своей работе. На сегодня мы определились с площадкой, наполнением кампуса и эта основа, которая даёт нам возможность начать проектирование. Параллельно с ним мы начнём реализацию новых программ, исследований в имеющихся зданиях. Есть несколько слагаемых, которые сегодня звучали в презентации. У нас есть базовая потребность региона и бизнеса, которую необходимо закрывать. Она заключается в подготовке педагогов, представителей сферы туризма, рыбохозяйственного комплекса, но ими нельзя ограничиться. У нас есть и прорывные вещи, на которые мы должны сделать ставку и в них мы можем быть конкурентоспособными в мире. Это наша природа, вулканы, океан, которые необходимо исследовать», — сказал Владимир Солодов.

Валерий Фальков поблагодарил организаторов. Он отметил, что работа над созданием кампусов по всей России ведётся уже третий год и такие сессии играют большую роль, поскольку опыта создания комплексной инфраструктуры университетов не имеется.

«Это сложная задача и одному человеку справиться с ней невозможно. Важно искать ответы на поставленные вопросы сообща, с участием университетов, местной власти, заказчиков и представителей предпринимательского сообщества. При этом сотрудники университетов обязаны соотносить то что делают с тем, что происходит в крае и куда он двигается. В сессии приняло участие много представителей из Москвы. Я очень признателен всем, кто вовлечён в эту работу и отдельные слова благодарности хочу сказать Владимиру Викторовичу Солодову. Я увидел очень хорошие наработанные материалы и знаю, что в крае уже довольно долго ведётся работа над созданием кампуса. Отмечу также, что кампус — это очень сложный объект. Спроектировать и построить легче всего, а вот получить новое качество в результате появления инфраструктуры сложнее и именно для этого проводятся такие сессии. Наличие команды с критическим мышлением — залог успеха», — сказал Валерий Фальков.

О том, какие задачи будет выполнять межвузовский кампус, рассказала заместитель председателя правительства региона Александра Лебедева.

«Наша ключевая отрасль — рыбная промышленность — база экономики Камчатского края. Периодически мы сталкиваемся с тем, что не хватает рыбы, но не понимаем, почему так происходит. В целом, хочется разобраться и понять, какие факторы влияют на ситуацию с водными биоресурсами. В 2020 году случились “красные приливы”, была запущена первая научная программа, эту тему нужно исследовать дальше. Ещё одна ставка Камчатского края — туризм. В прошлом году край посетили 350 тысяч человек. В ближайшие два-три года эта цифра увеличится. Нас волнует, что произойдёт при этом с природой. Задача будущего кампуса — исследовать этот вопрос. Кроме того, активный рост турпотока даёт огромную базу для создания новых продуктов и не только туристических маршрутов», — отметила зампред.

В течение двух дней представители высшего образования, науки, бизнеса, органов власти и молодёжи Камчатки работали над проектом кампуса-хаба — одного из ключевых стратегических проектов региона.

К 2030 году в России появится сеть из 25 современных кампусов, это поручение Президента России Владимира Путина. В настоящее время ведется проектирование и строительство 17 студенческих городков. Они станут площадками для развития отечественных технологий, позволят реализовывать научные проекты, а также станут точками притяжения талантливой молодежи. Предполагается, что инфраструктура кампусов будет как единая среда студенческого, научного и делового сообщества.