Увидит ли Камчатка «Осколок творца»?

Началась подготовка к съёмкам заключительной части трилогии фильма «Камень ворона». Третья часть носит название «Осколок творца». Снимать его планируют снова на Камчатке.

Напомним, два года назад, в августе 2022 года в рамках экофорума состоялся премьерный показ первого фильма-сказки «Камень ворона», основанного на легендах народностей Крайнего Севера. Его герои – два друга, Ворон Кутх и Игги, путешествующие по Камчатке. Второй фильм, «Напевы грядущего», увидел свет в 2023 году.

По словам режиссёра и руководителя киностудии «Блик» Евгения Терновых, он изначально и планировал снимать трилогию. «Осколок творца» станет завершающим фильмом данного проекта.

Съёмки планируется провести в конце лета – в начале осени. Среди локаций – Ковран, Палана, Ключи, Эссо, пещеры, водопады и вулканы полуострова.

«Добавятся новые локации, возможно, сюжетно вернёмся к первой части. Все это будет связано. У нас есть надежда на то, что мы до конца года устроим фестиваль «Камень ворона», где будут показаны все три фильма. Будет не только показ кино, а разные активности с участниками съёмочного процесса, предпринимателями, мастер-классы и все, что посвящено фильму», – поделился планами Евгений.

Он отметил, что сюжет новой части будет так же основан на легендах народов полуострова, как и первые две ленты.

«Сейчас мы в поиске спонсоров, предпринимателей, готовых зайти вместе с нами в этот проект. Мы работали с камчатскими брендами одежды "Береги" и KamchaShop. В настоящее время планируем расширить сеть контактов. С большой признательностью примем помощь от тех, кто захочет участвовать в качестве социального партнёра, помочь с транспортом и так далее», – добавил режиссёр.

Студия «Блик» является единственной на Камчатке, кто занимается созданием полнометражного художественного кино. В этом году киностудии исполнилось 10 лет.

Сегодня это «Центр кинематографии и телевидения «Блик», где объединяется молодёжь, нацеленная на самореализацию и творческое развитие. За это время в портфолио киностудии – больше десятка профессионально сделанных лент. Некоторые из них получили признание и известность. Кино «Непоседы» заняло второе место на молодёжном конкурсе «Свет миру» в Ярославской области. На международном фестивале «Отцы и дети» его признали лучшим игровым полнометражным фильмом.

Самая «кассовая» картина – «Клуб любителей фантастики». Летом 2021-го она получила награду кинофестиваля «Отцы и дети» в номинации «Надежда поколения» и собрала больше 100 тысяч просмотров на YouTube.

В ожидании нового фильма сегодня замерла вся Камчатка. Понятно, что режиссёру нужна помощь и предпринимательского сообщества, и руководителей региона. Надеемся, что меценатство ещё живо в душе наших земляков и в скором времени мы сможем увидеть новые приключения камчатского Кутха.

Игорь Ходжер