С января 2024 свидетельство пенсионера получили более 1 800 жителей Камчатки

С начала 2024 года 1 829 жителей региона оформили свидетельство пенсионера в Отделении СФР по Камчатскому краю, рассказали ИА «Камчатка» в учреждении. Документ подтверждает статус получателя пенсии, позволяющий получать дополнительные льготы и скидки.

«Привилегии распространяются на проезд в общественном транспорте, покупки лекарств в аптеках, покупки в некоторых магазинах, посещение культурных мероприятий, например, художественных выставок или театральных представлений», — рассказали в СФР.

Чтобы получить такое свидетельство, пенсионеру необходимо обратиться за документом в клиентскую службу Отделения СФР по Камчатскому краю. С 2021 года свидетельство пенсионера выглядит как пластиковая карта, на которой размещена фотография заявителя и данные о его пенсии: страховой номер индивидуального лицевого счета, вид назначенной пенсии и срок, на который она оформлена. Размер пенсии в свидетельстве не прописывается.

Ознакомиться с адресами клиентских служб можно на сайте: https://sfr.gov.ru/branches/kamchatka/