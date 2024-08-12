Мишки - мимимишки?

Этим летом на Камчатке медведи зачастили в населённые пункты – от Петропавловска и Елизова до самых глухих посёлков.

Корреспондент газеты «Камчатский край - Единая Камчатка» обсудил проблему с начальником управления федерального государственного контроля (надзора) Министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Всеволодом Воропановым.

– Всеволод Юрьевич, косолапые в этом году действительно слишком часто выходят «в люди»? Или просто пользователи соцсетей накаляют страсти?

– Да, выходят чаще, чем в прошлые годы. В связи с низким заходом рыбы для медведей сложилась неудовлетворительная база естественных кормов. В голодный весенний период медведь держится на подкожном жире, который он накопил перед зимней спячкой. Затем питается молодой зеленью, но это не может длиться бесконечно. Он ждёт прихода рыбы, а её нет. Конечно, сейчас поспели дикоросы, и есть шансы, что обстановка немного разрядится. Но пока мишки заходят в населённые пункты с целью найти еду. Традиционно осложняющий ситуацию фактор – запахи с несанкционированных свалок, от рыбных отходов. Медведь нацелен на добычу легкодоступной пищи, а резкие запахи ему в этом помогают.

На безрыбье

Вчера в Соболево люди стали очевидцами одной из самых неприглядных страниц из жизни живой природы. Оголодавший медведь-самец силой отобрал у медведицы медвежонка, загрыз его и съел. Матуха, вместе со своим вторым детёнышем, смогли спастись - они убежали в лес. Всё это сумел заснять на видео один из жителей села. Люди собирали ягоду недалеко от места событий. Надо ли говорить, что после этого они быстро собрали вещи и покинули ягодники.

– Недавно в Соболеве из-за заходов медведей действовал режим повышенной готовности. Почему именно в этом посёлке?

– В Соболеве режим уже снят. Силами межведомственной группы оперативного реагирования из полицейских и охотников часть медведей была ликвидирована, часть удалось отогнать от населённого пункта. Если медведи продолжат заходить, придётся вновь принимать эти крайние меры.

Режим повышенной готовности касался не только Соболева. На всей прибрежке медведи в поисках рыбы, не найдя её, шли в Соболевский район и в село Устьевое. Такая же ситуация в прошлые годы складывалась и в других населённых пунктах западного побережья – в Запорожье, в Октябрьском, в Озерновском. В этом году ситуация там менее напряжённая. Наука отмечает, что в южной части полуострова медведей стало несколько меньше. А в Соболевском районе численность сохранилась на уровне прошлого года – 1,64 медведя на 1 000 гектаров. Их не стало больше, просто в связи с рыбной бескормицей они стали концентрироваться ближе к человеку. Не найдя рыбы и не обнаружив на береговой полосе выбросов морских млекопитающих, мишки идут на запахи в населённый пункт.

Очень напряжённая ситуация в связи с заходами медведей возникла в Оссоре. Причина та же – рыбная бескормица и запахи со свалок.

– А как же страх перед человеком, который должен иметь «добропорядочный» медведь?

– Конечно, одна из самых важных оборонительных реакций медведя – это страх перед человеком. Но необходимость пополнения белкового запаса заставляет его преодолевать этот страх. Он находит свалки с пищевыми отходами, а они связаны с запахом человека. И медведь уже целенаправленно ищет контакт с человеком, потому что понимает, что рядом можно найти легкодоступную пищу. Так круг замыкается.

Не набивайтесь медведю в компаньоны!

– Из видео этого года складывается впечатление, что страха перед человеком у медведей всё меньше. Они и травку спокойно щиплют возле аэропорта, и на пляже с толпой отдыхающих медведица с малышами чувствует себя нормально.

– Медведи, которые спокойно пасутся и не подходят к человеку, не выпрашивают и не «отжимают» еду, адекватны, они боятся человека. Оказаться вблизи мест пребывания людей, где шумят автомобили, для медведя нормально. У нас ведь сейчас доступен высокопроходимый транспорт – и снегоходы, и вездеходы, и квадроциклы. Медведь к этому шуму волей-неволей привыкает. Но непосредственно к человеку он идти не должен.

– А медведица с медвежатами на пляже могла броситься на людей?

– Да, это была опасная ситуация. Мы же всегда говорим, что самый опасный медведь, даже опаснее подранков, шатунов или медведей, которые охраняют свою добычу, – это самка с медвежатами. Но раз на раз не приходится. Я сам был свидетелем адекватного поведения медведицы, когда на даче встретился с ней. Мне навстречу выбежал медвежонок, очень милый, хотелось к нему подойти, потрепать. Я немного к нему приблизился и на повороте увидел медведицу. Она стояла спокойно, без всяких угроз, с ещё двумя медвежатами. Я, естественно, удалился.

Медведица, которая с медвежатами искупалась на общем пляже и ушла, продемонстрировала поведение, характеризующее высокие адаптивные качества этих животных. Она не проявляла агрессию, тем не менее людям стоило отойти как можно дальше. Убегать нельзя, это может пробудить в хищнике охотничий инстинкт.

Самое главное – избегать внезапных встреч с медведями. Потому что в этом случае страх перед человеком у них замещается необходимостью обороны. И всегда надо давать медведю возможность продолжать заниматься своими делами, ни в коем случае не приближаться, не навязывать свою компанию.

– Медведь, который полакомился с помоек в населённом пункте, – такой же опасный, как и тот, которого подкармливали из рук?

– Тот и другой очень опасны. Человеческая еда калорийна, легкодоступна. И она ассоциируется с запахом человека. В следующий раз, не найдя подобную помойку, он просто будет искать контакт с человеком, чтобы получить эту еду. Кстати, учёные доказали, что у медведя эти сладости, копчёности, масло вызывают зависимость, сравнимую с наркотической. Поэтому он будет целенаправленно их искать, выходя к человеку, в том числе будет пытаться силой завладеть желаемой пищей. И хотя человек для медведя никогда не составлял рацион питания, он может, что называется, увлечься, поранить, вкусить кровь и уже не остановиться. Вот почему прикормленный на дороге попрошайка и вкусивший отбросов на свалке одинаково опасны. Такие медведи обречены на гибель, потому что даже медвежат придётся ликвидировать. Всё это в равной мере касается и питания на свалках с рыбными отходами, ведь они тоже пахнут человеком.

– Сколько медведей на Камчатке подвергается вынужденному отстрелу?

– Бывает по-разному. Прошлый год можно считать спокойным – всего 38 отстрелов. А в этом году уже более сотни, и цифра растёт.

Законная охота – необходимая мера

– Какова численность косолапых на полуострове? Не увеличивается ли она? И для чего нужен учёт?

– Численность оценивается как стабильная, с тенденцией к увеличению. Сейчас, по данным учёта, у нас до 24 515 медведей. Считают косолапых в научных целях и для определения лимитов на охоту. Последний полномасштабный авиаучёт проводился в 2016 году. С тех пор эти данные ежегодно актуализируются данными наземного учёта охотпользователей, которые они проводят на своих угодьях.

В 2005 году общественное движение на Камчатке потребовало закрыть охоту на медведей. Глава Камчатской области тогда ввёл 3-летний запрет, который в следующем году удалось успешно снять, потому что популяция начала расти. Все пришли к пониманию, что регулирование численности, законная охота на медведей – необходимая мера.

– Кто выдаёт разрешения на охоту?

– Есть два вида охотугодий – закреплённые и общедоступные. Из ближайших мест охоты, например, на территории Елизовского района единственные общедоступные угодья – быстринско-малкинские. Разрешения на охоту в общедоступных угодьях выдаёт наше министерство. Остальные, порядка 25, охотугодия в Елизовском районе закреплены за разными охотпользователями. Угодья, прилегающие к Елизову и Петропавловску-Камчатскому, закреплены за Камчатским краевым обществом охотников и рыболовов, соответственно, разрешения выдают они. Также общество имеет закреплённые угодья в Усть-Большерецком и Соболевском районах. Можно обратиться к ним, на Пограничную, 20/1 в краевом центре либо в филиал в Елизове, и приобрести путёвку. У общества путёвка на медведя стоит около 21 тысячи рублей, из которых 6 000 составляют налоги.

– Получается дороговато. Сколько путёвок на медведя предлагается каждый год и сколько выкупается?

– Лимит по годам примерно одинаковый. В прошлом году было 3 132, в этом – 3 103. Востребовано каждый год не более 800–900 бланков разрешений. То есть пользователи выкупают бланки и в последующем реализуют их охотникам в виде разрешений либо в виде путёвок в составе охотничьих туров. Но население за турами не стремится, это действительно дорого.

У министерства лесного и охотничьего хозяйства лимиты выбираются лучше. Путёвки мы не продаём, а выдаём разрешения на охоту в угодьях общего пользования. Такое разрешение стоит 6 650 рублей, это только налоги и госпошлина.

– Что представляет собой разрешение на охоту в порядке регулирования численности?

– Это разрешения, обычно выдаваемые вне сезона охоты, в июне – июле, и вне лимита – в особых случаях, когда необходимо предотвратить угрозу жизни и здоровью граждан. Или когда проблема не терпит отлагательств. Например, сбитый на дороге медведь подлежит отстрелу в охотничьих угодьях на основании приказа.

Разрешения на охоту в рамках регулирования бесплатные. До недавнего времени они выдавались всего на 3 дня, то есть под конкретный случай. А 2 августа текущего года вступили в силу поправки в законодательство – сроки действия разрешения (лицензии) увеличили, по сути, до устранения угрозы, но не более 30 суток.

Это нужная мера. Хозяйка глэмпинга на Вилючинском перевале обратилась через ЕДДС в службу 112. Медведь ни в какую не хотел уходить от лагеря. И дымом его выкуривали, и музыку громко включали, и в сковородки били. Сложилась опасная ситуация. Однозначно в своё время его кто-то подкормил. Мы оперативно издали приказ и выдали лицензию на охоту в порядке регулирования.

Накануне возникла ситуация на турбазе в районе реки Еловки. Туда пришёл медведь и три дня не уходил. Служители и охрана базы пытались его отогнать в лес, но не получалось. Мы издали приказ на охоту для регулирования, охотники прибыли, но медведь как почувствовал опасность и ушёл.

Чаще всего такие разрешения используются, поскольку они бесплатны и охотник имеет право распорядиться добытым животным в личных целях.

– А если медведь в сезон охоты представляет угрозу населённому пункту?

– В этих случаях приходится действовать в рамках вынужденного отстрела, потому что вблизи населённого пункта, за пределами охотугодий, никакой охоты быть не может. Поэтому и в Петропавловске, и во всех муниципалитетах Камчатки созданы межведомственные группы оперативного реагирования, в которые включены сотрудники полиции и охотники. Если хищника пришлось ликвидировать, составляются соответствующие акты. В личных целях такую «продукцию» использовать нельзя. Она подвергается ветеринарному исследованию и утилизируется в скотомогильниках либо кремируется.

Мария Шупеник

(Продолжение следует...)

На фото:

1. В. Ю. Воропанов

2. Фото Виталия НИКОЛАЕНКО, 1985 год; медведь Карноухий, с пожеланиями исполнения мечты стать охотоведом.

3. Фото Виталия НИКОЛАЕНКО, 1985 год; с благодарностью Всеволоду Воропанову за благоустройство Долины Гейзеров.

4. 70 лет Госохотнадзору Камчатки. Сотрудники и ветераны