Исполнение проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в ПКГО проверил губернатор Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил объекты строительства и ремонта, которые исполняются в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Глава региона проверил ход работ на дороге, которая ведёт вдоль стации переливания крови по улицам Циолковского, Академика Королева и Космический проезд.

«Выполнено устройство тротуаров, укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Всё выполнено на 95 процентов, в том числе это тротуары, бортовые камни, проезжая часть. Сейчас ведутся работы по планировке грунта, откосов, посев газонов и высадке рябин. Общая протяженность участка составляет 1,3 километра. Отремонтированы линии наружного освещения — новые провода, новые светильники», — доложил представитель подрядной организации Иван Зафт.

Глава региона по итогам проверки подчеркнул, что важно не только ремонтировать участки дорог, но и придавать объектам завершённый вид.

«Объём работ в этом году хороший. Видим, что по ряду объектов применяются неплохие подходы по благоустройству. В частности, нужно продолжать озеленение территорий, обустройство тротуаров на дорогах, чтобы придавать объектам завершённый вид. Необходимо учитывать комфорт жителей, поэтому важно увеличивать количество парковочных мест. Кроме этого, прошу в ближайшее время определить объекты, которые мы отремонтируем в следующем году», — сказал Владимир Солодов.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Петропавловске-Камчатском в дорожно-строительный сезон планируется отремонтировать 12 дорожных участков.