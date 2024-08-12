Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Град Петра и Павла
  5. Исполнение проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в ПКГО проверил губернатор Камчатки

Исполнение проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в ПКГО проверил губернатор Камчатки

13:25
41
Исполнение проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в ПКГО проверил губернатор Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил объекты строительства и ремонта, которые исполняются в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Глава региона проверил ход работ на дороге, которая ведёт вдоль стации переливания крови по улицам Циолковского, Академика Королева и Космический проезд.

«Выполнено устройство тротуаров, укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Всё выполнено на 95 процентов, в том числе это тротуары, бортовые камни, проезжая часть. Сейчас ведутся работы по планировке грунта, откосов, посев газонов и высадке рябин. Общая протяженность участка составляет 1,3 километра. Отремонтированы линии наружного освещения — новые провода, новые светильники», — доложил представитель подрядной организации Иван Зафт.

Глава региона по итогам проверки подчеркнул, что важно не только ремонтировать участки дорог, но и придавать объектам завершённый вид.

«Объём работ в этом году хороший. Видим, что по ряду объектов применяются неплохие подходы по благоустройству. В частности, нужно продолжать озеленение территорий, обустройство тротуаров на дорогах, чтобы придавать объектам завершённый вид. Необходимо учитывать комфорт жителей, поэтому важно увеличивать количество парковочных мест. Кроме этого, прошу в ближайшее время определить объекты, которые мы отремонтируем в следующем году», — сказал Владимир Солодов.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году в Петропавловске-Камчатском в дорожно-строительный сезон планируется отремонтировать 12 дорожных участков.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Из украинского плена на родину — губернатор Камчатки рассказал об освобождении земляка
Губернатор Камчатского края поздравил медработников с профессиональным праздником
Камчатский парламент проведет публичные слушания по исполнению краевого бюджета за 2023 год
В повестке сессии камчатского парламента отчёт губернатора и закон об ипотеке для мноодетных
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.