​Места прогулок и отдыха детей в Петропавловске проверили на нормы соблюдения безопасности

Выезд рабочей группы по организации мониторинга детской безопасности во время детских каникул организовал Штаб общественной поддержки Камчатского края, сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе Гордумы ПКГО. Комиссия побывала на детских и спортивных площадках и местах для прогулок горожан с детьми.

В ходе выезда рабочая группа осмотрела три детских площадки, расположенных по ул. Горького, 2, ул. Тушканова, 29, и ул. Академика Королёва, 49.



«Во время мониторинга мы выявили ряд недостатков, по итогам выезда сформируем соответствующие запросы на устранение этих нарушений. Очень приятно, что к нашей работе подключились родители и сами дети, которые гуляли на детских площадках во время нашей проверки. Они подсказали, на что действительно следует обратить внимание», — рассказал заместитель председателя Городской Думы краевой столицы Борис Лесков



Также «Патруль безопасности» проверил подъездной путь к Средней школе № 42 и пешеходный переход в районе дома №27/1 на ул. Ларина.



«Этот пешеходный переход беспокоит нас уже давно, потому что он заканчивается крутой лестницей с очень высокой первой ступенью. Пожилому человеку и ребёнку забраться на неё сложно, а этим пешеходным переходом пользуется много учеников нашей школы. Надеемся, что в ближайшее время будут предприняты меры для устранения этой проблемы», - рассказала представитель родительского комитета Средней школы №42.



Новые выезды рабочей группы состоятся уже на этой неделе.



«Ранее состоялось заседание рабочей группы, в котором приняли участие инспекторы по делам несовершеннолетних, представители родительского комитета, Службы благоустройства, Управления образования администрации Петропавловска, депутатский корпус и общественники. На рабочей группе мы обсудили предложения по проверке потенциально опасных объектов и сформировали дорожную карту по проведению выездных мониторингов», — рассказал Борис Лесков