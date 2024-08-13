Победителей соревнований в честь Дня физкультурника наградили в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском наградили победителей и призёров соревнований, которые прошли накануне в спортивном парке «Спартак» в честь Дня физкультурника. У футбольных команд места распределились следующим образом: первое место «Чемпионы», второе место - «Гейзер», третье место - «Клад». Лучшими игроками признаны Мария Шиманова, Тимофей Паничкин, Егор Герасимец.

В состязаниях по волейболу участвовали 78 спортсменов из восьми команд. На верхнюю ступень пьедестала поднялась команда «Второе дыхание», «серебро» взяли ребята из команды «Мишки», «бронза» - у команды «Океан».

У баскетболистов лучшей среди мужских команд стала «Моя любимая команда». Второе место занял «Вулкан», третье – «Феникс». У женских коллективов «золото» взяли «Колибри». Второе место завоевала «Юность» и третье место у команды «Неон».

Соревнования по настольному теннису стали настоящим праздником спорта. Участники соревновались в нескольких возрастных категориях: мальчики и девочки до 12 лет, юноши и девушки до 18 лет. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации Петропавловска.

В личном первенстве среди мальчиков до 12 лет победителем стал Мирослав Громов, второе место занял Максим Ярочкин, а третье — Александр Дубовой. Среди девочек до 12 лет лучшей была Виталина Суринова, следом за ней расположились Валерия Козлова и Марина Артёмова.

В категории юношей до 18 лет первое место занял Даниил Дубовой, второе место досталось Роману Артёмову, а бронзовым призером стал Кирилл Фомин. В старшей группе среди девушек победила Алина Каргаева, на втором месте оказалась Надежда Михайлова, а третье место заняла Виолетта Пак.

В состязаниях по гольфу среди мужчин победу одержал Никита Мезенцев. Призёрами стали Евгений Шаволин и Игорь Пинтусов.

У женщин лучшей была Нина Огай. Второе место – Татьяна Хван, третье место заняла Людмила Каплиенко.

Все победители и призёры награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.