Набор в медицинский класс открыли для школьников столицы Камчатки

В Петропавловске-Камчатском выпускникам девятых классов предлагают продолжить обучение по естественно-научному профилю. В средней школе № 45 идёт набор в медицинский десятый класс.

«Учащиеся медицинских классов углублённо изучают химию и биологию. Также предусмотрены элективные курсы «Решение генетических задач» и «Химия в медицине». Элективный курс «Основы медицинских знаний» ведут преподаватели Камчатского медицинского колледжа на базе своего учреждения. Приобщая обучающихся к профессии, наши учителя проводят для них лабораторные занятия в медицинских учреждениях города и края», – рассказала директор средней школы № 45 Петропавловска-Камчатского Ольга Кострицкая.

У выпускников будет возможность получить при окончании школы удостоверение младшей медсестры или медбрата по уходу за больными.

Подробности можно узнать по телефону: +7 (4152) 25-76-33.

Подготовка школьников по этому направлению проводится в рамках муниципального проекта предпрофессионального образования «Траектория будущего». Об этом сообщили ИА «Камчатка» в управлении образования администрации Петропавловска.

Фото: vk.com/shkola45pkgo