За незаконную вырубку 42 берёз жителей Камчатки могут лишить свободы на 7 лет

На Камчатке оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Петропавловску-Камчатскому задержали мужчин, которые подозреваются в незаконной вырубке лесных насаждений.

Установлено, что 50-летний, 18-летний ранее судимые и 40-летний неработающие жители поселка Заозерного недалеко от горы Заозерной, не имея разрешительных документов, спилили 42 каменные берёзы. Ущерб от действий злоумышленников составил около одного миллиона рублей. Полицейские изъяли два топора, бензопилу и автомобиль «Нива».

Следственным управлением УМВД России по Петропавловску-Камчатскому в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.