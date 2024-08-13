Комиссия проверила ход работ в микрорайоне Мишенный-3 в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском состоялся выезд межведомственной мониторинговой группы на один из самых масштабных и ожидаемых жителями краевой столицы объектов. Реконструкцию микрорайона Мишенный-3 участники комиссии на месте обсудили с горожанами и непосредственными исполнителями работ.

В состав мониторинговой группы вошли начальник управления по национальным проектам и стратегической деятельности администрации губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, депутаты регионального парламента и городской думы, представители заказчика работ, подрядчиков и ресурсоснабжающих организаций, специалисты администрации и прокуратуры, активисты общественных объединений.В начале августа на улице Автомобилистов в Мишенном-3 после планировки территории началось долгожданное асфальтирование. На других участках микрорайона сейчас тоже идут активные работы: готовится основание под укладку асфальта, выставляется бордюрный камень, прокладываются линии ливнёвок. Задача на этот год – качественно выполнить максимальный объём работ. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе городской думы.

«Ведётся благоустройство придомовых территорий и асфальтирование межквартальных проездов. Микрорайон разделён на четыре сектора, каждому из которых придана последовательность работ в зависимости от наличия прилегающих к секторам объектов высокой социальной значимости и подъездных (подходных) путей к ним. К 1 сентября планируем завершить асфальтирование у домов по улице Автомобилистов, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7 и 15/8. Дороги у домов по Автомобилистов, 15 и 17 уже заасфальтированы первым слоем, заасфальтирована улица Автомобилистов у дома 19. Также на завершающей стадии находятся работы по Автомобилистов, 29, 31, 33 и улице Северная вторая», - рассказал представитель подрядной организации «Альфаснаб» Олег Волков. Он добавил, что из 34 домов и основных проездов на данный момент к асфальтированию подготовлены около двадцати. Ежедневно на объекте работают 70-80 человек.

Комиссия провела на объекте около трёх часов – её участники прошли все секторы микрорайона по улице Тельмана, по проспекту 50 лет Октября, на улицах Автомобилистов, Северная и Северная вторая, обсудив ведение работ с горожанами и представителями социальных учреждений.

С жильцами из частного сектора на улице Северной обсуждались задачи по подключению к централизованному водоснабжению, также люди поднимали темы, касающиеся безопасности дорожного движения, освещения и благоустройства. Разъяснения были даны по всем вопросам.



«Важно, что при благоустройстве микрорайона учитываются пожелания жителей: где-то сохраняются зелёные участки, а где-то, наоборот, обустраивают новые парковочные места. Работы ведутся масштабные, без проблем, конечно, не обходится. И сегодня мы смогли выявить и скорректировать ряд моментов», - рассказал депутат городской думы Петропавловска-Камчатского Игорь Черныш.

По итогам выезда отлажена координация действий разных исполнителей работ, также комиссией составлен протокол с замечаниями для подрядчиков и заказчика работ.

Добавим, что контракт по благоустройству Мишенного-3 заключён на два года. Уже проложено более километра ливневой канализации. Основные работы планируется завершить в текущем строительном сезоне. После укладки асфальта на Мишенном-3 приведут в порядок тротуары и зелёную зону. Планируется уложить около 50 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и выполнить озеленение территории площадью 15 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил активно включиться депутатский корпус и общественность для того, чтобы сделать лучшее благоустройство в этом микрорайоне. Глава региона подчеркнул: необходимо сделать всё, чтобы это благоустройство было лучшим в городе.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в 2022 году в микрорайоне Мишенный-3 Камчатский водоканал заменил ветхие коммунальные сети. В прошлом году городской подрядчик выполнил первый этап ремонтных работ. В мае 2024 года должен был начаться второй этап работ – непосредственно асфальтирование. Однако прокуратура вышла с иском о расторжении действующего контракта. После повторной проверки была объявлена новая закупка.