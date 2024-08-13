Известный памятник «Часовня» в Петропавловске реставрируют

Работы по реставрации памятника «Часовня» идут в историческом центре Петропавловска-Камчатского у подножия сопки Никольская, сообщили в правительстве региона . Реставрируют объект лицензированные специалисты от Министерства культуры Российской Федерации. Ранее они принимали участие в восстановлении исторического памятника «Особняк Н.Н. Теплова» в Санкт-Петербурге, историко-мемориального музея «Усадьба Щербова» в Гатчине, а также памятника Витусу Берингу в Петропавловске-Камчатском.

«Объекты культурного наследия подлежат государственной охране, в том числе недопущения изменений их внешнего облика. Для этого законодательством установлен особый порядок проведения проектных работ на объекте, которые в данном случае неукоснительно соблюдаются. Оснований сомневаться в квалификации реставраторов нет», — сообщила временно исполняющая обязанности руководителя службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края Юлия Приходько.

24 августа в 1854 года погибших защитников города и англо-французских участников нападения на Петропавловска похоронили в двух братских могилах возле порохового погреба у подножия Никольской сопки. В 1912 году чуть выше была построена часовня. К ней ведет каменная лестница, по бокам которой установили несколько старинных орудий Обуховского завода.

«Согласно правилам работы государственной службы охраны объектов культурного наследия, есть определённая процедура, которой мы должны придерживаться при организации реставрационных работ на объектах. Это относится и к проведению историко-культурной экспертизы, и к требованиям к подрядчикам, и ко всему циклу работ, включая проведение различных межведомственных рабочих групп и обсуждения проекта с участием историков, краеведов и всей заинтересованной общественности. Эта работа публичная. Документы размещаются в интернете и люблю человек, которого заботит судьба объекта, может с ним ознакомиться», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева.

Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу. Ремонтно-восстановительные работы проводят в соответствии с документацией и законодательством.