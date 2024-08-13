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  4. Что делать, если вас залили? — отвечают в региональном Фонде капремонта

Что делать, если вас залили? — отвечают в региональном Фонде капремонта

16:58
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Что делать, если вас залили? — отвечают в региональном Фонде капремонта

Летний период – самое подходящее время для ремонтных работ, как у ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, так и у Фонда капитального ремонта. Сотрудники Фонда тщательно следят за тем, чтобы работы на объекте проходили в строгом соответствии с проектом и соблюдением всех технических требований, однако порой форс-мажорные обстоятельства приводят к залитию.

В этом случае собственнику нужно обратиться с заявкой в свою управляющую компанию, которая должна составить акт о залитии не позднее 12 часов с момента обращения в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании (п. 152 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354)
В акте необходимо отразить:
- ФИО;
- адрес, где произошла неприятность;
- дату и время залива, номер заявки;
- краткое описание повреждений во всех залитых помещениях (с указанием их площадей);
- чётко и грамотно сформулированную причину залива и указать предполагаемого виновника;
- обязательно произвести фото- или видеофиксацию последствий и также приложить к акту.
Если залитие произошло во время капитального ремонта крыши, необходимо уведомить Фонд, направив письмо по адресу: Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18, либо по электронной почте: fkr.kamchatka@mail.ru, к письму приложить акт о залитии.
Если же залитие произошло по вине соседей, то акт может понадобиться для дальнейшего решения в досудебном либо судебном порядке.
Залитие – неприятное событие, последствия которого необходимо грамотно оценить и зафиксировать все последствия.

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