Почти 114 тысяч тонн тихоокеанского лосося выловили у берегов Камчатки

В Камчатском крае рассказали о ходе лососёвой путины. По состоянию на 11 августа, вылов составляет 113 783 тонны (неделя +22 497 тонн), освоение – 64,3 процента от объёма возможного вылова в 183 179 тонн. Объём ниже показателей 2022 года на 3 661 тонну (в 2022 году 117 444 тонны).

В рамках промышленного рыболовства добыто 111 536 тонн. Промысел осуществляется на Восточном и Западном побережьях Камчатки. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в Северо-Восточном территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.



Между тем, с начала года по 5 августа российские рыбаки добыли свыше 3,1 миллиона тонн водных биоресурсов (-6,8 процента к прошлому году). Около 75 процентов пришлось на Дальний Восток. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Добыча по основным видам распределилась так:



минтай — 1 457,6 тысячи тонн (на уровне прошлого года);

сельдь тихоокеанская — 289 тысяч тонн (+ 16 процентов);

сардина иваси — 139,4 тысячи тонн (+ 101 процент);

тихоокеанские лососи — 141 тысяча тонн (- 69 процентов);

треска — 257,4 тысячи тонн (- 5 процентов);

пикша — 37,6 тысячи тонн (- 28 процентов);

мойва — 51,7 тысячи тонн (+ 124 процента);

сельдь балтийская — 17,6 тысячи тонн (- 2 процента);

шпрот — 30,1 тысячи тонн (- 8 процентов).

По данным ВАРПЭ, производство рыбопродукции составило 1 964,6 тысячи тонн, что на 3 процента больше аналогичного периода 2023 года. 1 153,5 тысячи тонн продукции уже доставлено в российские порты.