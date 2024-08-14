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  4. Десять лет колонии и 7 миллионов рублей по иску: водитель убивший своих пассажиров в ДТП получил приговор

Десять лет колонии и 7 миллионов рублей по иску: водитель убивший своих пассажиров в ДТП получил приговор

12:35
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Десять лет колонии и 7 миллионов рублей по иску: водитель убивший своих пассажиров в ДТП получил приговор

Аварию на проспекте Циолковского в Петропавловске - Камчатском зафиксировали в 19:40, восьмого апреля 2024.

Иномарка на огромной скорости протаранила световую опору на обочине автодороги. В салоне находились автомобиля трое — водитель и двое пассажиров, которые скончались от полученных травм. Находившийся за рулем водитель выжил. Экспертиза показала, что мужчина был пьян и не имел прав на управление.

Дело рассматривал 35 гарнизонный суд, така как обвиняемый был военнослужащим. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших были удовлетворены на общую сумму 7 млн рублей .

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