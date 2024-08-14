Ремонт дороги по улице Давыдова в столице Камчатки завершат к новому учебному году

В Петропавловске-Камчатском ремонт дороги на улице Давыдова завершат до начала нового учебного года. Этот участок трассы ремонтируют в рамках регионального проекта «Региональная и местная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность дороги более одного километра. Здесь провели частичную укладку бордюрного камня и полностью заменили верхний слой асфальтового полотна. В ближайшее время начнётся работа по устройству искусственных неровностей. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Здесь находится ряд социально значимых объектов - это школы, детские сады, училище и детская поликлиника. Будет устроено двенадцать искусственных неровностей, для безопасности граждан. После того как подрядчик уже окончательно сдаст объект, мы нанесём разметку», - сообщил Александр Шаповалов, директор Службы автомобильных дорог ПКГО.

Александр Шаповалов добавил, что подрядчик справляется с поставленными задачами, ремонт дороги идёт по графику. Все работы выполнены строго с соблюдением норм и ГОСТов.

«На сегодня произведены вырубки и отбор проб. Образцы были отправлены в Хабаровск, уже пришло положительное заключение. По этому объекту гарантийные обязательства составляют пять лет. В течение этого срока подрядчик будет ремонтировать дефекты за свой счет», - сообщил Александр Шаповалов.

В 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Петропавловске-Камчатском ремонтируют 12 объектов. Это участки дорог на Космическом проезде и проспекте Циолковского - улице Академика Курчатова; внутриквартальный проезд на улице Савченко; участок автодороги от стелы микрорайона Завойко в сторону города; улица Восточное шоссе; проспект 50 лет Октября; внутриквартальный проезд на улице Пономарёва; улицы Давыдова, Кирдищева, Степная, Халактырское шоссе и Морская. Национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, успешно реализуется на Камчатке с 2019 года.