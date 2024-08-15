На пригородные маршруты Елизовского района выйдут два новых пассажирских автобуса

Два новых пассажирских автобуса НЕФАЗ выйдут на пригородные маршруты Елизовского района, сообщили в районной администрации через свой телеграм-канал.

«Новые автобусы представляют собой обновлённую модель 2024. Такой автобус вмещает более 80 пассажиров, оснащён эргономичными сиденьями, климат-контролем, системой видеонаблюдения, специально разработанными пандусами и широкими проходами, что обеспечивает лёгкий доступ для всех пассажиров», – сказано в сообщении.

Как стало известно информагентству «Камчатка», автобусы будут курсировать на пригородном маршруте № 110, следующем до посёлка Термального, и на маршруте № 116, следующем до посёлка Лесного.

ПАО «НЕФАЗ» входит в группу предприятий ПАО «КАМАЗ» и является крупнейшим в стране заводом по производству спецнадстроек на шасси КАМАЗ.



Основными видами выпускаемой продукции являются самосвальные установки, пассажирские автобусы, электробусы, вахтовые автомобили, ёмкостно-наливная техника, бортовые прицепы и полуприцепы.