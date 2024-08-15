Проект «Профессионалитет» на Камчатке: Идёт подведение итогов приемной кампании

С начала кампании 2024 года на Камчатке было подано порядка 1000 заявлений на обучение, сообщили ИА «Камчатка» в министерстве образования региона.

«Участие в проекте "Профессионалитет" – это работа по совершенствованию системы среднего профессионального образования в регионе. В рамках проекта в Камчатском крае активно внедряются новые подходы к подготовке высококлассных специалистов, востребованных в экономике региона. Такое количество заявлений говорит об интересе молодежи к рабочим профессиям. Уверена, что поступившие студенты найдут свое призвание благодаря проекту», — отметила министр образования Камчатского края Александра Короткова.

Камчатский край стал участником федерального проекта в кластере по подготовке кадров для горнодобывающей отрасли. В период работы приемных комиссий с абитуриентами работали педагоги, наставники, представители индустриального партнера GORA Кумроч, а также студенты – амбассадоры проекта. В этом году был открыт набор на новую специальность — «Подземная разработка месторождения полезных ископаемых». В 2025 году в регионе впервые начнется подготовка по специальности «Обогащение полезных ископаемых».

«Срок обучения по специальности "Подземная разработка месторождения полезных ископаемых" – 3 года 10 месяцев. По результатам обучения студенты будут претендовать на получение диплома специалиста горного дела с двумя свидетельствами о профессии: "Электрослесарь подземный" и "Машинист буровых установок", то есть у выпускников будет сразу три документа об образовании», — добавила Лилиана Буряк.

С этого года абитуриенты могут подать заявки на заключение целевого договора с будущим работодателем через платформу «Работа в России».

«У нас 4 абитуриента, поступающих на обучение по профессии "Сварщик", подали заявки на заключение целевого договора. Это позволит студентам получать дополнительные меры социальной поддержки от работодателя. К примеру, если они будут учиться на "отлично", им будет выплачиваться дополнительная стипендия в размере 12 800 рублей. Также у ребят будет возможность заключить срочный договор на период практики и получить оплату своего труда. В целом, это новшество очень радует, прежде всего потому, что по окончании обучения наши выпускники будут трудоустроены на конкретное место на конкретном предприятии», — рассказала директор Камчатского политехнического техникума Лилиана Буряк.

Федеральный проект «Профессионалитет» — это проект Министерства просвещения Российской Федерации, который включен в число стратегических инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Он направлен на повышение престижа рабочих профессий и предусматривает подготовку кадров под запросы конкретного сектора экономики. Студенты СПО обучаются в учебно-производственных центрах, куда входят образовательные организации и индустриальные партнеры проекта.