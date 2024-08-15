ШУМШУ: ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

18 августа 1945 года началась Курильская десантная операция. Её называют последней битвой Второй мировой войны. Страшная, кровавая и, безусловно, героическая.

Камчатка отправила в этот последний бой восемь тысяч своих сыновей. Имена многих из них остались в списке без вести пропавших, других - бережно хранят обелиски и семейные архивы. Старшина I статьи Николай Вилков, матрос Пётр Ильичев, старший сержант Иван Кобзарь и старшина II статьи Пётр Бабич были удостоены звания «Герой Советского Союза».

Сегодня мы благодарим ветеранов и отдаём дань памяти тем, кто не дожил до той победы. А на остров Шумшу высаживаются их правнуки.

В течение 11 дней – с 14 по 24 июля – длилась Вахта памяти поискового отряда «Наследники» местной детско-молодёжной общественной организации «Военно-патриотического клуба «Беркут» из Паланы на острове Шумшу. Это вторая за время существования клуба поисковая экспедиция на место высадки Курильского десанта. Первая состоялась три года назад. По словам руководителя организации Андрея Ульянова, заявку на её проведение подали ещё в прошлом году. После необходимых согласований было получено «добро» на проведение поисковых работ.

Такой интерес к Шумшу не случаен. Овладение именно этим островом являлось важнейшим этапом Курильской десантной операции. На момент её начала здесь было расположено 58 дотов и дзотов, 100 артиллерийских установок, 80 танков и 8 с половиной тысяч японских солдат. Простреливался буквально каждый метр побережья. Взять его «с ходу» оказалось очень трудной задачей, сопряжённой с потерями и плавсредств, и личного состава.

Андрей Александрович рассказал, что перед отбытием на Шумшу наши поисковики посетили все места и объекты в краевой столице, хранящие память о славных подвигах камчатцев, а также Центр патриотического воспитания молодёжи в городе Елизово. С таким эмоциональным зарядом они и прибыли в конечный пункт своей экспедиции, где им предстояло обследовать место высадки Курильского десанта, а также подступы к высотам 165 и 171, за которые в августе 1945 года шли ожесточённые бои.

- Вахту мы открыли установкой на высоте флага Поискового движения России и возложением венка к братской могиле, где покоятся героические участники десанта, в том числе и камчатцы. Для разбивки лагеря выбрали площадку на пересечении реки Курбатовки и дороги, идущей от высоты 171 к маяку на мысе Курбатова. Такое расположение позволяло довольно быстро выходить к месту работ: расстояние до высоты составляло 1,7 километра, до маяка – 2,6 километра.

Шумшу даже летом не является уютным местом. Открытая всем ветрам, заросшая стлаником, а в низинах - борщевиком, эта островная местность сама по себе была для юных участников экспедиции нелёгким испытанием на прочность. В этот период не баловала и погода: в течение суток она могла меняться несколько раз; при этом преобладали туманы и дожди. Было два штормовых дня, когда скорость ветра доходила до 34 метров в секунду.

Жёстким был и распорядок дня: подъём – в 7 утра, в 9.00 - выход из лагеря, обед с 13 до 14, а потом до вечера - раскопки. Но ребята стойко переносили все трудности такой жизни.

- Для парней и девчат это был первый полевой поиск, - продолжает Андрей Ульянов. – Мы не искали чего-то определённого, тем более - ненайденных захоронений советских воинов. Работали на юго-восточных склонах высоты Северная (сопка Героев), там был обнаружен жетон японского солдата, обследовали траншеи на северо-восточных подступах к высоте, мыс Курбатова и пляж - те места, где проходила высадка десанта. В ходе экспедиции ребята закрепили навыки пользования щупом и металлоискателем, научились разведению костра в сырую погоду и способам защиты при неблагоприятных погодных условиях.

Руководитель экспедиции показывает немногочисленные, но обладающие немалой исторической ценностью находки. Кроме упомянутого жетона в местах раскопок были извлечены часы, пуговица, монета. (Снарядные и патронные гильзы не в счёт – земля на острове Шумшу буквально нашпигована ими). Теперь они стали экспонатами Музея воинской славы военно-патриотического клуба «Беркут» и их могут увидеть все жители и гости столицы Корякии.

Во время экспедиции её участники имели возможность познакомиться с уважаемыми жителями города Северо-Курильска – одного из муниципальных образований граничащей с Камчатским краем Сахалинской области. Этот город с населением без малого две с половиной тысячи человек расположен на втором по величине острове Курильской гряды Парамушире. С Шумшу его разделяет Второй Курильский пролив.

Один из этих жителей – Валерий Иванович Гайдуков, краевед, человек, искренне любящий свой край и много делающий для сохранения его исторического наследия. Он оказывал п аланским поисковикам неоценимую помощь своими дельными советами и подсказками по ходу их работы.

Ещё один северокурилец, с которым паланцев связывает крепкая дружба – художник Вячеслав Михайлович Набер. Он с большим интересом и пониманием относится к деятельности поисковых организаций. Более того, досконально зная историю Курильского десанта, практически каждый эпизод героической битвы за остров Шумшу, он не устаёт отображать это в своих картинах. Несколько его работ, поражающих реалистичным изображением событий, находятся теперь в клубном музее.

Поисковая экспедиция осуществлялась в рамках проекта «По местам боевой славы воинов-камчатцев» при поддержке Правительства Камчатского края. Главное, что вынесли из неё юные поисковики – это понимание, каким важным и нужным для общества является сохранение памяти о прошлом. И, может быть, это понимание очень поможет им в определении вектора жизненных устремлений.

А поисковая работа на Шумшу будет продолжаться. Сахалинская сторона пригласила паланцев провести Вахту памяти в 2025-м, юбилейном, победном году на этом, уже ставшим для них родным, острове. Пусть им сопутствует удача!

Александр ТОЛКАЧЁВ

Фото из личного архива А. УЛЬЯНОВА.