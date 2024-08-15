«Господин Немо?» откроет новый сезон Камчатского театра драмы

В Петропавловске-Камчатском 24 августа театр драмы и комедии откроет новый 92-й сезон. Зрителям представят пьесу «Господин Немо?». Она создана с помощью искусственного интеллекта. Спектакль рассказывает о потрясающем эксперименте Господина Немо, который решил притвориться слепым в поисках любви.

«Каждый зритель станет свидетелем удивительного исследования человеческих чувств и выборов. Получилась история в чём-то трагическая, в чём-то - детективная. История выбора и рока, перекликающаяся с произведением "И грянул гром" Брэдбери», - рассказали ИА «Камчатка» в драмтеатре.

Там добавили, что режиссёр спектакля - Наталья Николаева, в постановке заняты артисты Екатерина Пивинская и Александр Горбунов.

Увидеть пьесу можно 24, 25 и 28 августа в арт-пространстве Камчатского театра драмы и комедии. Стоимость билетов начинается от 2200 до 2700 рублей. Постановка «Господин Немо?» предназначена для зрителей старше 18 лет.