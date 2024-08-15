Курьера мошенников задержали полицейские на Камчатке

Сотрудники городского уголовного розыска в Петропавловске-Камчатском задержали курьера мошенников, которые обманом получали деньги у пенсионеров

«Установлено, что пенсионерам Камчатского края на сотовый телефон звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их родственники стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди. Злоумышленники убеждали граждан передать свои сбережения для урегулирования возникших вопросов. Затем к потерпевшим приезжал молодой человек, который забирал у них деньги и перечислял их через банкомат на счет сообщников. Сотрудниками полиции было зафиксировано семь фактов мошенничества, общий ущерб составил более трех миллионов рублей. Подозреваемый оставлял себе 10% в качестве вознаграждения», — говорится в сообщении.

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Следственными подразделениями УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому и ОМВД России по Елизовскому району возбуждено семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество».