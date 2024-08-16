Жители Молчанова, 1 в Петропавловске пожаловались на подтопление дома

В Петропавловске-Камчатском жильцы дома на улице Молчанова, 1 обратились к депутату городской думы Дмитрию Базанову с коммунальной проблемой: люди рассказали, что подвальные помещения в их доме периодически подтапливает водой. Это уже привело к образованию плесени в некоторых квартирах на первом этаже. Управляющая компания принимает меры по устранению проблемы, но они носят временный характер. Депутат выехал на место, чтобы оценить ситуацию, после чего ходатайствовал об организации на объекте выездного совещания с участием специалистов профильных организаций, чтобы определить ответственных за поиск причины подтоплений и последующее решение вопроса.

В выездном совещании приняли участие заместитель председателя городской думы Саргис Сароян, инициатор мероприятия - депутат Дмитрий Базанов, специалисты управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловска-Камчатского, Камчатского водоканала, государственной жилищной инспекции Камчатского края, УК ООО «Норд-вест» и жильцы дома.

Участники совещания обсудили детали возникшей проблемы, осмотрели прилегающие к дому коммуникации и подвальные помещения, наметив план дальнейших действий. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе городской думы.

«Люди рассказали, что проблема давняя, не только у этого дома, но и у нескольких ближайших. Но если раньше подтапливало несильно и лишь под одним подъездом, то теперь это случается подо всем зданием. Специалисты предположили несколько возможных причин подтопления, среди которых порыв на сетях холодного водоснабжения и грунтовые воды. Теперь специалистам водоканала предстоит обследовать принадлежащие им коммуникации, чтобы выявить возможную причину проблемы», - рассказал Саргис Сароян. Он подчеркнул, что вопрос остаётся на контроле.

Напомним, что жители краевой столицы могут обратиться к депутатам по своему избирательному округу любым удобным способом: посетив личный приём, написав обращение, связавшись по телефону или электронной почте. Подробная информация о депутатах размещена на сайте городской думы.

Графики приёма депутатов в Штабе общественной поддержки Камчатского края ежемесячно публикуются здесь.