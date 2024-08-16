Вернуть здоровье на Камчатке помогут в Координационном центре сопровождаемой реабилитации

Координационный центр сопровождаемой реабилитации (КЦСР) начал работать в июне 2024 года на базе Камчатского многопрофильного центра реабилитации (бывший Дом ветеранов) по адресу ул. Дальняя, 54.

Помимо самого многопрофильного центра реабилитации, в Камчатском крае достаточно много организаций, которые оказывают реабилитационные услуги прямого либо косвенного характера. Если с первыми всё понятно, то под вторыми понимается разнообразная деятельность — от лепки и рисования до туризма, образования и трудоустройства. В КЦСР не только предоставят всю необходимую информацию, но и разработают индивидуальный реабилитационный маршрут.

Что такое реабилитационный маршрут и кто такой реабилитационный менеджер

«Когда мы сами либо наши родственники испытываем сложности со здоровьем, в том числе получаем инвалидность, первое, что мы испытываем, это страх и бессилие. Потому что часто не знаем, кто нам может помочь, в какие организации мы можем обратиться. К сожалению, иногда люди упускают возможность получения оперативной помощи по реабилитации и теряют тем самым возможность на более оптимальное и скорейшее восстановление своих утраченных функций. В любом случае предпринять все возможные меры для восстановления своего здоровья – это очень важно», — уверена директор Камчатского многопрофильного центра реабилитации Елена Дегтярёва.

В координационный центр может обратиться как человек в статусе инвалида, так и любой другой, кому требуются реабилитационные восстановительные услуги, способные помочь в улучшении качества жизни. Обратиться за помощью могут и родственники пострадавших, например от травм либо в результате инсульта, и родители несовершеннолетних детей, которым нужна реабилитация.

При первичном обращении человека за помощью сотрудники КЦСР сначала соберут информацию о степени утраты здоровья, узнают запросы самого пациента и определят его потребность в тех или иных реабилитационных услугах.

«На основании этих данных будет составлен индивидуальный реабилитационный маршрут, куда мы включаем и государственные, и коммерческие организации по различным направлениям. С расширением и развитием реабилитационных услуг на Камчатке этот маршрут в перспективе может корректироваться», — отметила руководитель многопрофильного центра реабилитации.

Составлением реабилитационного маршрута занимается специально обученный реабилитационный менеджер.

«Это специалисты, имеющие опыт работы в социальной сфере. Они максимально стараются подобрать насыщенный, комплексный и разнообразный реабилитационный маршрут. И не просто на бумаге, а чтобы человек мог реально им воспользоваться. Также у реабилитационного менеджера можно получить обширную консультацию, да и просто психологическую поддержку», — отметила Елена Дегтярёва.

Координационный центр сопровождаемой реабилитации наладил сотрудничество с учреждениями здравоохранения с тем, чтобы лечащие врачи, например, при выписке пациентов из стационара предоставлял им памятку с информацией о работе КЦСР с контактами и адресом.

В Координационном центре оказываются очень важные дополнительные услуги. Информация о них также содержится в памятках, которые можно получить в медучреждениях по месту лечения.

Бесплатный прокат технических средств реабилитации: костыли и не только

В пункт проката по адресу улица Дальняя, 54 может обратиться любой человек, который по состоянию здоровья нуждается в получении технических средств реабилитации. Имеющиеся здесь ТСР представлены в демонстрационном зале многопрофильного центра.

ТСР — это средства для передвижения, и для облегчения ухода. Это костыли, трости, кресла-коляски, стульчики для ванны, противопролежневые матрасы, кровати для лежачих больных, негабаритные тренажеры для разработки ног и рук в домашних условиях, специальные кухонные приспособления, даже шахматы для слабовидящих.

«Договор на бесплатное пользование ТСР мы заключаем на полгода. Если по истечение этого периода человек продолжает нуждаться в них, договор продлеваем», — отметила Елена Дегтярёва.

Для бесплатного получения ТСР потребуется минимальный пакет документов — паспорт, СНИЛС и справка от врача, например, от травматолога.

На основании этих документов сам человек, либо родитель или законный представитель могут обратиться в пункт проката, а специалист на основании этих документов подберет необходимое ТСР.

В зависимости от характера травм либо иных нарушений медицинская сестра индивидуально подбирает ТСР и там же, в демонстрационном зале обучает правильному использованию.

«Если неправильно использовать техническое средство реабилитации, то, к сожалению, оно может привести не к восстановлению, а, наоборот, к ухудшению состояния здоровья», — пояснила Елена Дегтярёва.

Важно, что прокат ТСР рассчитан в основном не на инвалидов, а на людей, которые имеют временные ограничения по состоянию здоровья. Но не откажут в ТСР и инвалидам. А дело вот в чём.

«Практика показала, что люди с инвалидностью нередко не знают, что то или иное ТСР, от костылей до коляски, прописано у них в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (ИПРА), которую каждому инвалиду выдаёт бюро медико-социальной экспертизы. Еще чаще они не знают, что через Камчатское отделение Социального фонда России прописанные в этом документе средства им обязаны предоставить в собственность. Мы не отказываем людям с инвалидностью в прокате ТСР, но подробно объясняем, куда и как им нужно обращаться», — отметила директор КМЦР.

Школа реабилитации и ухода

Это ещё одна бесплатная дополнительная услуга в Координационном центре сопровождаемой реабилитации.

«Основная задача данной школы — поддержка и помощь родственникам, близким, друзьям тех, кто нуждается в реабилитации и уходе. Нам часто звонят и со слезами сообщают, что завтра маму или папу выписывают из больницу парализованными после инсульта, спрашивают, что делать в этой ситуации. Мы оказываем и психологическую помощь, и консультационную, и договариваемся об удобном времени выезда нашего специалиста. Домой выезжает медицинская сестра, которая рассказывает и показывает, как правильно ухаживать, кормить, переворачивать человека, как пользоваться техническими средствами реабилитации, если они уже есть», — рассказала Елена Дегтярёва.

Также для лежачих больных центр оказывает услуги «санатория на дому» — — разновидность реабилитации в домашних условиях.

Координационный центр сопровождаемой реабилитации находится в Петропавловске-Камчатском, по адресу: улица Дальняя, 54. Основной телефон реабилитационных менеджеров 307-390.

Мария Владимирова