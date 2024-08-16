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  4. Партию лекарств отправили в Алеутский округ Камчатки

Партию лекарств отправили в Алеутский округ Камчатки

12:25
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Партию лекарств отправили в Алеутский округ Камчатки

По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова в село Никольское отправили партию лекарственных препаратов. Доставка осуществляется морским транспортом.

«Сформирована партия не льготных лекарственных препаратов, которые 12 августа через логистическую службу Почты России направлены в аптеку №35 села Никольского Алеутского муниципального округа. Медикаменты погрузили на теплоход “Василий Завойко”, отправившийся к Командорским островам. Наряду с этим, население Алеутского округа полностью обеспечено льготными лекарственными препаратами, выдаваемыми в Никольской районной больнице, с запасом до конца года. Мы продолжаем проводить работу по обеспечению лекарствами отдалённых районов Камчатки», - отметил заместитель министра здравоохранения Камчатского края Алексей Ивах.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», губернатор Владимир Солодов потребовал от регионального министерства здравоохранения в ручном режиме решить проблему дефицита лекарств в отделённых районах Камчатки. По вопросам лекарственного обеспечения граждане часто обращаются к главе региона.

Напомним, по номеру Единого кол-центра Камчатского края: 8 (800) 141-00-00 или телефонам горячей линии министерства здравоохранения Камчатского края: 8 (4152) 42-16-25, 42-83-57, 41-21-48 жители региона могут обратиться также по всем вопросам лекарственного обеспечения региона. Кол-центр создан по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова в 2021 году.

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