Борис Невзоров передал награды для камчатских школьников-победителей федерального конкурса

Сенатор Российской Федерации Борис Невзоров передал для камчатских победителей Всероссийской детской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» Благодарственные письма Совета Федерации России.

Лучшие работы конкурса были представлены на выставке в Совете Федерации. Организованный Советом Федерации России, он проводился уже в восьмой раз и проходил в феврале – июне 2024 года. В этом году участниками Всероссийской школы-конкурса «Портрет твоего края» стали школьники, курсанты и студенты из 66 субъектов. Победителями стали 762 участника в номинациях «Портрет твоего края», «Природа, мир, тайник вселенной» (природо-ориентированное поведение), «Скажи спасибо!», «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье» (введен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне) и «Не жизни цель, а свет предназначенья» (призвание).

В номинации «Портрет твоего края» от Камчатки победителями стали:

– Алексей Катков (СШ № 1 г. Петропавловск–Камчатский);

– Анна Скрипник (Тигильская СОШ с. Тигиль, Тигильский муниципальный округ);

– Владислав Следников (Камчатский колледж технологии и сервиса г. Елизово, Елизовский муниципальный район).

Наши ребята, победившие в номинации «Скажи спасибо!»:

– Роберт Ли (СШ № 42 г. Петропавловск-Камчатский);

– Даниил Чеботарь (СШ № 27 г. Петропавловск-Камчатский).

В номинации «Природа, мир, тайник вселенной» победителем стала Ольга Щербакова (Крутогоровская средняя школа п. Крутогоровский, Соболевский муниципальный район).

Победитель от Камчатки в номинации «Не жизни цель, а свет предназначенья»:

– Анастасия Морква (Озерновская СОШ № 3 п. Озерновский, Усть-Большерецкий муниципальный район).





Специальная номинация за красоту мысли и умение рассмотреть необыкновенное в обыкновенном «Искра мысли» присуждена камчатскому школьнику Зауру Нурмагомедову (Оссорская средняя школа п. Оссора, Карагинский муниципальный район).

Напомним, Всероссийская школа-конкурс «Портрет твоего края» – это возможность для детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет рассказать о красоте и уникальности своей малой родиной. Таким образом дети со всей России вместе формируют единый образ родной страны.