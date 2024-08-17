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  5. Сверху видно всё: рассматривать окрестности камчатской столицы с теперь можно с 12-кратным увеличением

Сверху видно всё: рассматривать окрестности камчатской столицы с теперь можно с 12-кратным увеличением

13:55
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Сверху видно всё: рассматривать окрестности камчатской столицы с теперь можно с 12-кратным увеличением

Смотровые на сопках Мишенной и Петровской оснастили биноскопами с 12-кратным увеличением, рассказал на странице своего телеграм-канала глава ПКГО Константи Брызгин. Появилось это чудо оптической техники в результате совместной работы с предпринимателями.

«Оптические установки позволяют рассматривать окрестности . Конструкции поворотные, для удобства юных жителей и гостей города оборудованы специальной подножкой. Установки покрыты антикоррозийными материалами, поэтому будут работать круглый год. Оплата за пользование биноклем посредством системы электронных платежей», — рассказал Брызгин и добавил, что, на Мишенной сопке биноскоп уже работает и активно используется, а на Высотной идёт отладка оборудования.

Глава города также поинтересовался мнением горожан относительно других мест для установки биноскопов и ждёт комментариев под сообщением в своем телеграм-канале.

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