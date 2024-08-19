ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ПРИДЕТ НА СЕВЕР КАМЧАТКИ

В Оссоре и Тиличиках планируется установить гибридные энергокомплексы на основе существующих дизельных электростанций. Об этом издательству "Камчатский край - Единая Камчатка" сообщили в Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Там отметили, что автономные гибридные энергокомплексы представляют собой электростанции с системами накопления и передачи энергии, которую могут получать с использованием различных источников. Они работают от дизеля, ветра и солнца. Переоборудованием старых электростанций займется компания «ЭНЭЛТ КАМЧАТКА».

В проект планируется вложить около 2 млрд рублей частных инвестиций.

«В 2025-2026 годах установим современные комплексы, которые будут производить электричество по сравнительно меньшей себестоимости и позволят экономить существенный объем традиционных энергоресурсов, которые используются в настоящее время. Суммарная годовая выработка электроэнергии новыми объектами составит 26 млн кВт, что позволит нашей компании полностью обеспечить нужды потребителей двух населенных пунктов», – отметил генеральный директор компании Евгений Чернов.

Инвестор уже заключил сервисный договор с АО «Южные электрические сети Камчатки», согласно которым планирует обеспечивать посёлки Камчатки доступным энергоресурсом.

Кстати, сегодня на Камчатке резиденты ТОР реализуют 150 проектов с объёмом инвестиций в размере свыше 156 млрд рублей, из них 46 уже выведены на операционную стадию. Фактически бизнес вложил в экономику региона 71,11 млрд рублей и создал почти 9,3 тыс. рабочих мест для жителей края.