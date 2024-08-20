Дорога из Ключей в Усть-Камчатск опасна из-за пепла, глины и воды

В Камчатском крае автодорога из Ключей в Усть-Камчатск покрыта смесью из вулканического пепла, глины и воды. Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко.

«На отрезке от 320 километра до 335 километра трассы Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, между Ключами и Усть-Камчатском дорога очень опасная. Осадки в виде дождя сегодня только усугубляют ситуацию и делают дорогу не пригодной для нормального, безопасного передвижения», - пишет Олег Бондаренко.

По поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова на КЧС из-за прошедшего извержения вулкана Шивелуч и, как следствие, выпадения пепла был введён режим повышенной готовности в Усть-Камчатском районе. Дорожным службам дано поручение обследовать участки трассы, которые попали под пеплопад, с целью дальнейшего приведения участка дороги в нормативное состояние.

Глава Усть-Камчатского района призвал автомобилистов быть предельно внимательными и осторожными, особенно ночью.