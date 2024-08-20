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Чемпион Мира Шейх-Мансур Хабибулаев завоевал путевку на Всемирные игры в Китае

10:59
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Чемпион Мира Шейх-Мансур Хабибулаев завоевал путевку на Всемирные игры в Китае

Боевой самбист, представитель камчатской школы самбо, Шейх-Мансур Хабибулаев и его тренер Сайдамин Садуев празднуют очередную значимую победу, сообщили ИА «Камчатка» в краевом министерстве спорта.

«В первый день соревнований по боевому самбо на на Кубке Мира в Киргризии, Шейх-Мансур провел четыре боя в весовой категории до 64 килограммов и все выиграл досрочно. Своими победами он завоевал путевку на Всемирные игры, которые будут проходить в 2025 году в Китае. В ноябре Шейх-Мансур Хабибуллаев отправится на очередной этап чемпионата Мира, который будет проходить в Астане», — сообщили в министерстве.

Ранее заслуженный мастер спорта Росси Шейх-Мансур Хабибулаев получил звание «Лучший спортсмен» Камчатки. Также в этом году он стал лучшим спортсменом в дисциплине мужское боевое самбо по версии Всероссийской федерации самбо

«Я — патриот России. С детства мечтал выступать на мировых аренах и представлять свой народ и свою страну. Я никогда не понимал тех, кто покидает родину и выступает за другие страны. Мне с детства говорили, что моя мечта неосуществима. Но я доказывал обратное и это было принципиально. Это свершилось благодаря моим тренерам. Они поверили в меня, когда это было нужно мне», — сказал Шейх-Мансур Хабибулаев на церемонии награждения в 2023 году.

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