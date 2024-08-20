Бойцы СВО могут обращаться в медучреждения Камчатки без очереди и записи

В Камчатском крае бойцы СВО могут обращаться в учреждения здравоохранения Камчатки без очереди и предварительной записи. Работа по доступности медицинских услуг участникам специальной военной операции ведётся по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«Медицинская помощь участникам специальной военной операции оказывается во всех государственных учреждениях здравоохранения без предварительной записи и без очередей. Утвержден перечень якорных медицинских организаций для оказания медицинской помощи данной категории граждан. Мы работаем в тесной связке с филиалом фонда “Защитники Отечества”, которое через своих координаторов принимает активное участие в маршрутизации военнослужащих. Также было принято коллегиальное решение, чтобы в каждом учреждении здравоохранения был создан и размещён специальный информационный стенд для участников специальной военной операции и членов их семей, который позволит указанных лиц ориентировать по тем видам медицинской помощи, которая им оказывается, чтобы они в приоритетном порядке её получали. Здесь также важна работа из анализа тех обращений, которые поступают в адрес главы региона, в адрес правительства и органов местного самоуправления», - сказал руководитель администрации губернатора Камчатского края Сергей Меркулов.

Руководитель администрации губернатора добавил, что министерство здравоохранения Камчатского края, совместно с филиалом фонда “Защитники Отечества”, проведёт дополнительную работу с ветеранами специальной военной операции, которым требуется высокотехнологичная помощь, чтобы граждане беспрепятственно её получали. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Напомним, ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил региональному министерству здравоохранения внедрить систему оказания медицинской помощи в гражданских поликлиниках военнослужащим, которые находятся в отпуске на территории региона.