Три команды представят Камчатский край на международных соревнованиях по мотокроссу

В Камчатском крае на Кубке Содружества 25 августа одновременно со сборными, представляющими 18 стран, на старт выйдут команды нескольких российских регионов – для них предусмотрены особые награды. Для участия в международных соревнованиях по мотокроссу на Камчатку приедут спортсмены из Приморского края и Магаданской области. Камчатский край представят три команды: две сборные региона и команда «Мотопарк Камчатка».

«У нас на самом деле сильнейшие есть пилоты, которые катаются уже не один год, в том числе на мировом уровне, показывали результаты. Такие гонщики как раз образуют камчатскую сборную номер один. Также у нас есть выращенные на Камчатке сильные спортсмены, которые будут составлять ещё две команды от нашего региона. Там, причём, помимо уже взрослых, опытных, есть парни, которые буквально недавно ещё в детских, в юношеских соревнованиях участвовали, завоёвывали топовые места, и вот теперь во взрослой сборной», – рассказал Евгений Барабанов, учредитель спортивно-туристического комплекса «Мотопарк Камчатка», организатор Кубка Содружества-2024.

В составе сборной № 1 сильнейшие спортсмены страны, которые решили выступить за Камчатский край на этих соревнованиях: Арсений Алферьев, Евгений Бобрышев, Павел Мангушев.

В сборную № 2 вошли камчатские спортсмены, которые уже стали победителями и призёрами соревнований в регионе: Виталий Карцев, Святослав Верига, Матвей Лесков.

В команду «Мотопарк Камчатка» объединились также опытные дальневосточные гонщики: Роман Чурин, Семён Волошин, Алексей Жданов.

Все эти спортсмены, как и участники других команд, уже приступили к подготовке к международным соревнованиям. Они проверяют технику и обкатывают трассу – единственную в стране, спроектированную знаменитым архитектором Грегом Аткинсом. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Трасса Мотопарка Камчатка получила свидетельство соответствия Федерации мотоциклетного спорта России и внесена во Всероссийский реестр объектов спорта. Длина трассы – 1633 метров, перепад высот достигает 23 метра. Она включает в себя 15 поворотов, четыре профилированных виража – под углом к поверхности земли, 11 трамплинов и две ритм-секции. И большая часть трека отлично просматривается – зрителей вновь ждёт захватывающее зрелище.

Кубок Содружества-2024 станет первым, не только на Камчатке, но и на Дальнем Востоке. Он инициирован Федерацией мотоциклетного спорта России (МФР) совместно с Федерацией Камчатского края по мотоциклетному спорту. Международные соревнования по мотокроссу пройдут при поддержке министерства спорта Российской Федерации и правительства Камчатского края.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», 25 августа для зрителей Кубка Содружества по мотокроссу организуют бесплатные микроавтобусы от торговых центров «Фамилион» и «Глобус» и обратно. Они будут курсировать каждые полчаса.

После торжественной церемонии награждения состоится выступление хедлайнера праздника Клавы Коки.