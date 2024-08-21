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  4. Камчатцев приглашают на чемпионат России по фоновой ходьбе "Человек идущий-2024"

Камчатцев приглашают на чемпионат России по фоновой ходьбе "Человек идущий-2024"

11:45
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Камчатцев приглашают на чемпионат России по фоновой ходьбе "Человек идущий-2024"

Чемпионат России по фоновой ходьбе «Человек идущий-2024» проходит в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни».

«Для участия в проекте необходимо установить приложение «Человек идущий», затем войти в зарегистрированную команду, либо создать свою набрать участников. В команде может быть от 20 до 50 человек», — рассказали организаторы.

Соревнования будут проходить в два этапа. Первый – предварительный – с 26 сентября по 10 октября. В этот период будет проходить регистрация, формирование команд и обучение участников.

С 15 октября по 15 ноября будет проходить основной – зачетный – этап. Мобильное приложение будет в режиме реального времени подсчитывать шаги каждого участника, затем формировать рейтинги команд.
Эксперты «Лиги здоровья нации» будут консультировать, давать рекомендации по оптимизации двигательного режима и ведению здорового образа жизни всем участникам.

Вебинар о порядке участия в соревнованиях для капитанов и участников команд запланирован на 22 августа в 10.30 часов по ссылке: https://clck.ru/3CKTXh. Подробная информация – на сайте: www.человекидущий.рф.

Церемония награждения победителей пройдет в онлайн-режиме. Итоги и статистика соревнований представится в Министерство спорта Российской Федерации.

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