Жители Камчатки смогут добраться до горячих источников на общественном транспорте, сообщили в администрации Елизовского района через свой телеграм-канал.

«В связи с многочисленными просьбами жителей с 24 августа начинает работать пригородный маршрут от автостанции города Елизово до базы отдыха «Зеленовские озерки». Добраться до горячих источников стало возможным благодаря изменениям, внесённым в схему движения маршрута № 115, курсирующего от автостанции города Елизово до посёлка Раздольного», – добавили в мэрии.

Как стало известно информагентству «Камчатка», автобус будет следовать до источников четыре раза в день, но только по выходным и праздничным дням.

Стоимость проезда составит 57 рублей. На маршруте действительны все предусмотренные льготы.