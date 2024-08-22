Губернатор Камчатки определил вектор движения в формировании дресс-кода Петропавловска-Камчатского

На состоявшейся в Петропавловске-Камчатском стратегической сессии по развитию экологической культуры, состоялось обсуждение экологических проблем региона, сообщили ИА«Камчатка» в правительстве региона. Активное участие в диалоге принял губернатор Камчатского края Владимир Солодов, который определил основные направления в развитии заявленной темы.

«Считаю, что отдельное внимание нужно уделить зеленой урбанистике. В нашем краевом центре работа в этом направлении ведется недостаточно активно. Поэтому, приняв во внимание предложения экспертов во время проведения стратегической сессии, я решил наделить ответственностью одного из руководителей городской администрации, который теперь будет отвечать за состояние зеленых насаждений и в целом за зеленые зоны города», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона также считает необходимым модернизировать законодательство по вопросам экологии в соответствии с современными стандартами.

«Камчатка – передовой регион в развитии экологического мышления и экологической культуры. На нас равняются другие субъекты страны. С этого года во всех школах Петропавловска-Камчатского проходят уроки экологии. У нас в регионе уже работает школа защитников природы – одна из ведущих программ в сфере обучения природоохранному делу для разных категорий граждан. Также у нас активно развивается движение юных натуралистов. Это примеры тех практически состоявшихся инициатив, которыми мы делимся со всей страной. На стратегической сессии мы договорились, что продолжим работать в роли пилотного региона для агентства стратегических инициатив и для других экспертных структур», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Форум «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке проходит на территории круглогодичного молодёжного образовательного центра «Экосистема», созданного при поддержке Росмолодёжи.

Участники смены - 300 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из всех субъектов России и из 17 стран мира.

Центр «Экосистема» — круглогодичный молодёжный экологический центр созданный при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина. Это площадка постоянно действующей образовательной среды и центром практики для молодых экологов и широкой молодёжной аудитории, заинтересованной в сфере экологии, охраны окружающей среды.

Организаторами Всероссийского молодёжного экологического форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Камчатского края. Генеральным партнёром форума – Госкорпорация «Росатом». Официальными спонсорами – Банк ВТБ (ПАО), ПАО «НОВАТЭК», Газпромбанк (АО), ПАО «СИБУР Холдинг». Официальными партнёрами – Движение Первых, Всероссийское экологическое движение «Экосистема», Фонд Мельниченко.