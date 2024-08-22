Туристу стало плохо с сердцем на Ключевском вулкане на Камчатке

В Камчатском крае сегодня, 22 августа, спасатели проводят сразу три спасательных операции. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал Сергей Лебедев, министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.

«Нам сообщили, что у туриста зарегистрированной туристической группы, находящейся на вулкане Ключевская сопка, стало плохо с сердцем. Группа находится на высоте 2700 метров, координаты и связь есть. ТЦМК в готовности к вылету, но нет ясности с погодой. Наземная группа спасателей ПСО ГУ и ПСО КГКУ "ЦОД" выдвинулась на спасение. Путь не близкий и не легкий. Если погода позволит спасение придёт гораздо быстрее», - пишет Сергей Лебедев.

Второй турист, тоже из зарегистрированной тургруппы, повредил связки. Группа находится в районе Войновских горячих источников в Елизовском районе. Спасатели готовятся к вылету.

В Пенжинском районе спасатели КГКУ "ЦОД", волонтеры и полиция ищут двух жителей, которые направлялись на лодке из села Парень в Манилы вдоль береговой линии Пенжинской губы. Они вовремя не вышли на связь, и поиски начались. Сергей Лебедев добавил, что потерявшихся уже обнаружили. У мотора их лодки сломался редуктор.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», на этой неделе в районе Ключевского вулкана уже проводили спасательную операцию. Тогда спасатели помогли заболевшей девочке добраться в больницу.

Фото: Виктор Гуменюк