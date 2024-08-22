Столицу Камчатки потрясло на 4 балла

В Петропавловске-Камчатском сегодня, 22 августа, в 11:30 произошло землетрясение. Эпицентр находился в Тихом океане в 128 километрах от столицы Камчатки на глубине 46 километров. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. Магнитуда 6.3. По предварительной оценке, в Петропавловске-Камчатском землетрясение ощущалось силой 4 балла. Угроза цунами не объявлялась.



В телеграм-канале Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» за первые десять минут после толчка появилось более ста комментариев. Публикуем самые юморные с сохранением стилистики и орфографии.

- Все норм, в Авачинском заливе вовсю стройка идёт

- Скажите, пожалуйста ещё сегодня планируется?

- Конечно, у литосферных плит все по графику, в час у них обед, потом тихий час, и по новой, так что ждите...

- Не чувствовал, проснулся от того что мой телефон разрывался от звонков. Ну вы что, тряхнуло и тряхнуло, да и тряхнуло не сильно, не наводите панику - вы же знаете в каком регионе живёте.

- Думала кот на кровати чешется (мейкун 7кг). Пока на люстру не посмотрела.

- Попроси не чесаться так больше, на всю Камчатку отголоски