8-летнего пешехода сбили на улице Кроноцкой в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском накануне, 21 августа, сбили 8-летнего пешехода. Авария произошла в 17 часов у дома 12/2 на улице Кроноцкой.

По предварительным данным, 28-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер», двигаясь задним ходом, допустил наезд на 8-летнего ребёнка. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в Госавтоинспекции.



В настоящее время по данному факту проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.