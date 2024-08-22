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  4. 8-летнего пешехода сбили на улице Кроноцкой в столице Камчатки

8-летнего пешехода сбили на улице Кроноцкой в столице Камчатки

12:40
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8-летнего пешехода сбили на улице Кроноцкой в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском накануне, 21 августа, сбили 8-летнего пешехода. Авария произошла в 17 часов у дома 12/2 на улице Кроноцкой.

По предварительным данным, 28-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер», двигаясь задним ходом, допустил наезд на 8-летнего ребёнка. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в Госавтоинспекции.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

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