Пьяный водитель сбил пешехода на улице Пономарёва в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском накануне, 21 августа, произошло ДТП с участием пьяного водителя. Авария случилась в 20:19 в районе дома 5/1 на улице Пономарёва.

По предварительным данным, 59-летний водитель, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро», совершил наезд на 41-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в Госавтоинспекции.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.