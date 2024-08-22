Триколор на главной площади Петропавловска-Камчатского - главный герой и триумфатор

Замечательный, теплый и солнечный день собрал на главной площади Петропавловска-Камчатского горожан и гостей города. Но не только хорошая, по камчатским меркам погода сделала многолюдной пространство перед стелой с двуглавым орлом на её вершине.



Сегодня, 22 августа, по всей России отмечают День Государственного флага.

Первый официальный флаг России – двуглавый орёл на трёхцветном красно-сине-белом фоне – был поднят корабле «Орёл», первый русском парусном корабле, построенном по указу царя Алексея Михайловича в селе Дединово, Коломенского уезда. Он предназначался для охраны русских торговых судов на Каспийском море. В том, что триколор сегодня развевается в Петропавловске, городе-форпосте на берегу Тихого океана много символизма.

Почётное право поднять государственный флаг России было предоставлено бойцам 40-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты. На мероприятии перед зрителями выступили артисты с танцевальными и музыкальными номерами, а также молодежные организации Камчатского края.



«Российский триколор символизирует силу и свободу нашего государства. Символизирует гордость за великие дела наших предков и уверенность в поступательном развитии России в будущем. Российский флаг развевается над нашими государственными зданиями, школами и университетами, военными частями, над судами и кораблями в море, тем самым доказывая, что Камчатка, несмотря на территориальную отдаленность, является значимой и неотделимой частью нашей великой страны. Для Дальнего Востока символ флага имеет особое значение. Ведь именно применительно к событиям на Дальнем Востоке были сказаны слова, ставшие нарицательными: "Где раз российский флаг, был поднят, он уже не должен спускаться"», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Как проходил праздничный митинг в камчатской столице запечатлел объектив фотокорреспондента ИА «Камчатка» Виктора Гуменюка