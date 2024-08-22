Работы по строительству нового корпуса средней школы № 40 проверили камчатские депутаты, чиновники и общественники

Строительство нового учебного корпуса школы № 40 ведётся в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В состав комиссии вошли начальник Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, председатель регионального Парламента Ирина Унтилова, председатель Городской Думы Петропавловска-Камчатского Андрей Лиманов, депутаты, специалисты Службы заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края, представители подрядчика, школы, прокуратуры и общественных объединений.

Сейчас на объекте ведутся отделочные работы в здании, идёт обустройство внешних площадок.

«Благоустройство территории включает возведение игровых и гимнастических площадок для ребят, а также спортивный комплекс для занятий баскетболом, волейболом и футболом. Работы ведутся в соответствии с графиком. На данный момент техническая готовность составляет более 85 процентов», — сообщила директор Средней школы №40, депутат Городской Думы Наталья Иванова.

В новом корпусе будут располагаться два спортзала и актовый зал с эстрадой. На первом этаже оборудуют пищеблок с обеденным залом на 225 человек с участками для преподавателей и маломобильных групп граждан. В группу медицинских помещений войдут кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты, а также комната временной изоляции заболевших учащихся.

«Проект сложный, большую роль в этом играет непростая логистика и санкции, из-за введения которых возникла необходимость в частичной замене оборудования, предусмотренного проектом изначально, - прокомментировал итоги выезда председатель Городской Думы Андрей Лиманов. - Президент России – Владимир Владимирович Путин – говорит о том, что национальные проекты – это та основа, которая создаёт благосостояние нашей страны и народа. Поэтому необходим тщательный мониторинг за реализацией таких важных объектов».

Напомним, что строительство нового корпуса школы на 500 ученических мест позволит закрыть существующую потребность, а также уйти от обучения в две смены.

Добавим, что депутатский корпус на регулярной основе контролирует реализацию национальных проектов, а также мероприятий, проводимых в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» и «1000 дворов». Это осмотр дорог и объектов, отремонтированных в предыдущие годы и находящихся на гарантии, а также выезд на объекты, где работы ещё ведутся.