Рыбакам изменили режим и дали «добавку»

22 августа краевая комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, которая выполняет функцию штаба лососёвой путины, изменила режим проходных дней и дала «добавку» рыбакам-промышленникам.

Как стало известно газете "Камчатский край-Единая Камчатка", комиссия приняла решение изменить режим проходных дней в реке Озерной, так как нерестовый ход нерки здесь завершился, а пропуск лососей на нерест в озеро Курильское достиг высокого уровня. Ранее здесь были установлены 23 и 24 августа в качестве проходных дней, когда промысел ставят на паузу для пропуска лососей на нерестилища. Позже это решение отменили. Новые проходные дни в августе – 26-е и 27-е числа.

Комиссия решила снять ранее установленный режим проходных дней в Камчатском заливе. Нерестовый ход нерки здесь закончился, нерестовый ход кеты завершается, пропуск кижуча на нерест считается относительно высоким.

Комиссия также определила следующие проходные дни в сентябре для промышленного рыболовства, любительского лова с использованием сетей и традиционного промысла.

На морской акватории:

– в бухтах Большая Медвежка, Малая Медвежка, Большой Калыгирь (рыболовные участки №№ 262 – 264) – каждые понедельник, вторник со 2 по 30 сентября;

– на рыболовных участках для любительского рыболовства дополнительно с 22.00 до 6.00 часов ежедневно, за исключением морских рыболовных участков в Тигильском муниципально округе.

На внутренних водных объектах:

– в бассейнах рек Озерной (западной), Лесной, Воямполки (Матерой), Тигиль, Паланы, а также в Алеутском округе – каждые понедельник, вторник со 2 по 30 сентября;

– в бассейне реки Жупанова (рыболовные участки № 786,790), в бассейне реки Камчатки в Усть-Камчатском округе – каждые среда, четверг, пятница с 4 по 27 сентября;

– в бассейне реки Камчатки в Мильковском и Быстринском округах – два дня промысла через 2 дня пропуска с 3 по 28 сентября;

– на акватории реки Большой от устья реки до рыболовного участка № 722 включительно – каждые четверг, пятница, суббота с 5 сентября по 28 сентября, от рыболовного участка № 723 включительно и выше по течению, включая притоки – каждые пятница, суббота, воскресенье с 1 по 29 сентября;

– в остальных реках и озерах края – понедельник, вторник, среда со 2 по 30 сентября;

– при ведении традиционного рыболовства в бассейнах рек Пахачи, Камчатки, а также при ведении любительского лова на речных рыболовных участках дополнительно с 22.00 до 6.00 часов ежедневно.

Кроме того, комиссия добавила объёмы вылова предприятиям промышленного рыболовства:

– 20 тонн кеты и 10 тонн кижуча на Кроноцкий залив, бухту Большая Медвежка, реки Берёзовую и Жупанова (Петропавловск-Командорская подзона);

– 65 тонн кижуча на Камчатский залив, реки Камчатку и Сторож (Петропавловск-Командорская подзона);

– 500 тонн кеты и 300 тонн кижуча на Охотское море, реки Лесную, Палану, Кахтану, Воямполку (Матёрая), Тигиль, Ковран, Морошечную, Сопочную, Хайрюзова, Белоголовую, лиман рек Хайрюзова и Белоголовой (Западно-Камчатская подзона);

– 500 тонн кеты на Охотское море, реки Кихчик, Мухина, Хомутина, Утку, Митогу, Большую (Камчатско-Курильская подзона).

Напомним, что вылов лососей в Камчатском крае превысил 120 тыс. тонн. Прогнозный вылов, который рыбохозяйственная наука объявила перед началом путины, составлял порядка 160 тыс. тонн.