Камчатка получит ещё более 4 миллиардов рублей на создание инфраструктуры ТОР

Камчатка получит дополнительно более 4 миллиардов рублей на создание инфраструктуры ТОР. Такое решение приняли члены президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока на заседании под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В повестку вошли вопросы реализации мероприятий в рамках планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов.

«Мы проводим очередное заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Сегодня обсудим изменения, вносимые регионами в планы социального развития центров экономического роста, в том числе: мероприятия по созданию инфраструктуры ТОР, строительство объектов в рамках “Дальневосточной концессии”, обустройство туристических троп», – открыл заседание Юрий Трутнев.

По всем вопросам повестки заседания, Камчатский край, со стороны министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, был поддержан активно и качественно. Основные усилия нашего региона направлены на поддержку тех проектов, которые реализуются в рамках плана реновации Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Отдельным вопросом рассматривалась дополнительная поддержка инвесторов, которые осуществляют свою деятельность на территориях опережающего развития. В Камчатском крае более 150 инвесторов и активно поддерживаются площадки в Елизовском районе: ТРК «Зеленовские озерки» и комплекс «Паратунка».

«Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики оказывает очень серьезную поддержку в этом направлении. Более 4 миллиардов рублей будет выделено дополнительно на создание инженерной инфраструктуры, для того, чтобы в Зеленовских озерках и на площадке Паратунка, а также в микрорайоне Северный была вся необходимая инфраструктура для наших резидентов. Это внутриплощадочные сети, газификация и водоснабжение. Вся сопутствующая, необходимая поддержка будет оказана Корпорацией развития Дальнего Востока и Минвостокразвития», - сказала Юлия Морозова, заместитель председателя правительства Камчатского края.

Как подчеркнула Юлия Морозова, крайне важной темой для Камчатского края была поддержка новой президентской инициативы по развитию туристических троп – обустройству туристических маршрутов. Здесь, все регионы ДФО представляли на специально организованный конкурс свои лучшие проекты – Камчатский край представил наибольшее количество объектов, чем условно победил в данном зачете. В следующем году региону выделят 421 миллион рублей для реализации проекта по туристическим тропам, чтобы сделать их безопасными и удобными для жителей и гостей полуострова.

Также Камчатский край получил поддержку для предприятия по производству БПЛА – предприятие развивается достаточно быстро, и его уже знают по всему Дальнему Востоку. Решением комиссии будет выделено дополнительно более 140 миллионов рублей, чтобы и дальше производить необходимые летательные аппараты в зоне специальной военной операции.

Добавим, что полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркивал, что благодаря разработанной преференциальной оболочке на Дальнем Востоке уже реализуется 20 проектов. На фронт поставляются собранные на Дальнем Востоке беспилотники, БАГГИ, антидроновые ружья, тепловизионные прицелы, бронежилеты и многое другое, спасающее жизни нашим бойцам и приближающее нашу Победу.