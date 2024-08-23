КУКОЛЬНЫЙ МИР АЛЕКСЕЯ КАЗАКОВА

Три года назад Камчатский театр кукол возглавил выпускник Театрального училища имени Щепкина - Алексей Казаков. Представляем вашему вниманию отрывки из беседы корреспондента информационного агентства «Камчатка» Олеси Суриной с художественным руководителем театра.

Но прежде - самое главное: благодарность!

Алексей Казаков: "Я считаю, что все, кто работает в Камчатском театре кукол, все 56 человек, — это люди, которые совершают каждый день маленький подвиг. Подвиг во имя любимой Камчатки, во имя детей, которые на ней рождаются, растут. Всему коллективу отдельное человеческое моё личное спасибо!

На момент, когда я вышел на работу, ситуация была и в прямом, и в переносном смысле постковидная. Труппа потеряла в своём составе, была заморожена стройка нового здания. Кроме этого нужно было укрепить материальную базу: крышу, которая течёт, трубы, которые тоже протекают, батареи, которые не греют, полы, которые сыпятся и трещат и так далее. Здание театра всё-таки 1936 года постройки. Конечно же, оно пришло в упадок. Помимо прочего, многие сотрудники уже ушли на пенсию, в театре не хватало людей на многие позиции.

Но постепенно всё начало меняться. Люди доверились мне, включились и начали делать. Может быть, не до конца понимая для чего, куда мы идём, что я от них хочу... Постепенно, прикладывая огромное количество сил всего коллектива от актёров до билетёров и гардеробщиков, за три года мы все вместе выбрались на какую-то другую высоту: сейчас в театре и репертуар обновляется, и количество зрителей увеличилось, и спектаклей стало значительно больше.

- Алексей Викторович, какие постановки Театра кукол сегодня радуют больших и маленьких зрителей?

- Кукольный театр радует всегда и детей, и взрослых. Да, он, априори, направлен именно на детей, но и родители с удовольствием посещают кукольный театр. У нас, кстати, есть постановки даже для годовалых детей — беби-спектакли.

— Расскажите подробнее, что это за формат?

— Театральный беби-формат возник в России около 10 лет назад. За это время уже появились специалисты в этой области, которые проводят семинары, обучают артистов театров. Мы на Камчатку пригласили Варвару Коровину. Она является одним из ведущих театральных экспертов: и методистом, и режиссёром, и тренером. В результате нашей совместной работы два года назад в Камчатском театре кукол появились беби-спектакли: «Где бабочка?», «Приключение мидии», «Вязаная сказка», «Жил в одном море Китёнок».

— В чём особенность таких постановок для самых маленьких?

— Учитывая психологические особенности маленьких детей, беби-спектакли идут "на носу у публики", так скажем. В театре организовано отдельное пространство, где нет рядов, кресел, а ребёнок находится рядом с родителями. На будо-матах они сидят на подушках. Ребёнок, если осмелел, может выйти на сцену, а если захотел, в любой момент может юркнуть в объятия мамы. То есть все препятствия, которые обусловлены любой сценической площадкой, снимаются, чтобы малыш оказался в некой безопасной зоне свободы под чётким контролем и актёров, и родителей. В самом спектакле может отсутствовать текст, то есть всё строится на тактильных ощущениях, на световых, звуковых, ритмических и прочих, без резких шумов. Все постановки выверены пошагово. Конечно, обязательно учитывается психология ребёнка: исключены яркие краски, световое моргание и резкие движения артиста на сцене. После спектакля всегда проводится интерактив. Дети выползают или выходят на сценическую площадку, артисты с ними работают, используя тот реквизит, который малыши видели: водичка или песок, галька. Можно потрогать куклу. То есть для ребёнка открывается целый мир, где можно творить.

— На север Камчатки с гастролями приедете в этом году?

— Да, планируем гастроли по Камчатке в октябре. Сейчас пытаемся определить маршрут, потому что нужно заранее договариваться с местными площадками, гостиницами и так далее. Ну и надо понимать, какой репертуар мы везём. Нам хотелось бы показать полноценное представление, потому что люди этого заслуживают.

— В 2014 году мне посчастливилось побывать в мастерской кукольного театра, вы называете их цехами. Сейчас они работают?

— Тот факт, что у театра есть свои цеха — это уникальное явление, от которого отказывается нельзя ни в коем случае! Если в театре есть цеха, которые производят декорации, бутафорию, кукол, машинерию для спектакля, то людей надо беречь и сами цеха сохранять. Они могут реализовать любой замысел художника-оформителя. Это даёт театру силу.. Поэтому у нас цеха есть, они не прерывали свою работу и обеспечивают нам выпуск всех премьер. Цеха — это наше сокровище, как и люди, которые там работают десятилетиями. У них реально золотые руки. Они могут делать всё, что касается театрального производства: мебель, ширмы, бутафорию, кукол, механику, электрику… Все театральные чудеса сотрудники кукольного театра делают своими руками. Это люди уникальные для Камчатки, уникальные вдвойне, поэтому мы их бережём. Без них я пока вообще не представляю, как бы справлялся театр с постановками

— Камчатке уже удалось очаровать вас? Многие, приезжая на полуостров, начинают восхождения на вулканы, сплавы…

— Что-то посмотрел, конечно, искупался в источниках… Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что те, кто здесь живёт, считают себя по жизни неудачниками. Они считают, что живут в какой-то ужасной городской среде, из которой выхода нет. Что хуже этого ничего быть не может. Думают, что лучше смотреть только в даль на вулканы и думать, что впереди ждёт большая, светлая жизнь в месте лучшем, чем здесь. Но на деле, если отъехать на 100－200 километров от столичных городов, Россия примерно в таком же состоянии вся.

Но это следствие исторических процессов: глубинных, тяжёлых, противоречивых, которые мы преодолеваем все вместе. Надо открыть глаза молодёжи на их родину, показать, насколько она уникальна. Родина — такая, какая она есть, но она может стать лучше. Вы только захотите этого.

Детей и молодёжь нужно растить с чувством гордости за свою Родину, и не скрываемого, стыдливого, а открытого. Для этого они должны знать, что на Камчатке был форпост России, здесь проливалась кровь. Люди осваивали дикие земли, строили храмы, добывали рыбу для всей страны. Наши отцы и матери много трудились, но при этом сохранили природу, первобытную культуру Камчатки, сохранили эту землю для нас, для вас, для молодёжи.

Нужно обратить их внимание на то, что место, где ты родился и живёшь, имеет свою ценность, притягательность, важность. И ты нужен своей родине. Если что-то не так, то получи специальность, вернись и помоги ей стать лучше. Хорошо там, где нас нет. Это банальные вещи, но, когда подростки уезжают в Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Москву, они понимают, что не нужны там, потому что в тех городах есть свои артисты, инженеры, военные, врачи, педагоги. Их там никто не ждёт, и жизнь там не лучше: есть свои трудности и проблемы.

А назад вернуться они не могут, потому что их не вырастили с ощущением уникальности своей родины, их ничто не держит. Можно изменить ситуацию, только для этого каждый на своём месте должен думать, что я могу сделать конкретно, чтобы изменить в головах, сердцах тех, кто здесь растёт, отношения к своей родине.

Справка: Алексей Казаков приступил к обязанностям художественного руководителя Камчатского театра кукол 1 сентября 2021 года. Творческий путь артиста начался в Государственном академическом центральном театре кукол имени Образцова. В театральной сфере Алексей Казаков работает в течение 28 лет, из них 15 лет занимает руководящие должности. Под его руководством в театрах Москвы и других городов России выпущено более 25 спектаклей. Актёр сыграл более 20 ролей в художественных фильмах, в числе которых проекты Андрея Кончаловского и Карена Шахназарова.

Олеся Сурина

Фото: Виктор Гуменюк