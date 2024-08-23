Всеволод ВОРОПАНОВ: «Мне всегда встречались только хорошие медведи»

Мы продолжаем публикацию интервью с известным и опытным охотоведом Камчатки - начальником управления федерального государственного контроля министерства лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края Всеволодом Воропановым.

Сегодня речь пойдет об охоте на медведей. Она бывает и лицензированной, и вынужденной.

— Всеволод Юрьевич, что вас связывает с Камчаткой, её природой и медведями?

— Моя мама родилась на Камчатке, я здесь родился и живу. 30 лет работаю, можно сказать, на одном месте, которое до всех реорганизаций называлось Камчатоблохотуправление. Во время командировок мне всегда встречались хорошие медведи, те самые классические, камчатские, достаточно миролюбивые звери, которые, почуяв человека, стараются скрыться.

В Кроноцком заповеднике, во время предстуденческой практики у знаменитого биолога и исследователя камчатских медведей, хранителя заповедника Виталия Николаенко мы очень часто встречались с этими замечательными хищниками, и каждый шёл в свою сторону. Был единственный случай неадекватного поведения медведя в 1985 году, кстати, довольно нерыбном. На заповедной базе в устье реки Шумная медведь съел 5-килограммовый запас масла и печень от акулы, которую ранее еще живой выбросило на берег прямо около базы (печень вырезали и оставили в доме), потом разорил другую избу. Но это было исключение.

К счастью, я никогда не участвовал в мероприятиях по регулированию численности, по вынужденным отстрелам. Инспекторам нашего управления, которые выезжают на эти мероприятия в составе межведомственных групп реагирования, приходится морально очень тяжело. Вернувшись, они каждый раз подробно и аргументированно объясняют, что тот или иной медведь, которого пришлось лишить жизни, не приближался к человеку с хищническими намерениями, не планировал убить людей. Медведей привлекали свалки, фермерские хозяйства с неубранными остатками убоя скота, запахи отходов. Это влекло медведей, но никак не люди.

— Сколько медведей на Камчатке подвергается вынужденному отстрелу?

— Бывает по-разному. Прошлый год можно считать спокойным — всего 38 отстрелов. А в этом году уже более сотни, и цифра растёт.

— Сколько всего медведей живёт на Камчатке?

— По данным учёта у нас в этом году живут порядка 24,5 тысяч медведей. Их количество необходимо знать и для научных целей, и для определения лимитов на охоту. Напомню, что в 2005 году общественное движение на Камчатке потребовало закрыть охоту на медведей. Глава Камчатской области тогда ввёл 3-летний запрет, который в следующем году удалось успешно снять, потому что популяция начала активнорасти. Все пришли к пониманию, что регулирование численности, законная охота на медведей, — необходимая мера.

— Кто выдаёт разрешения на охоту?

— Есть два вида охотугодий — закреплённые и общедоступные. Из ближайших мест охоты, например, на территории Елизовского района общедоступные угодья — Быстринский-Малкинский. Разрешения на охоту в общедоступных угодьях выдаёт наше министерство. Остальные порядка 25 охотугодий в Елизовском районе закреплены за разными охотпользователями. Угодья, прилегающие к Елизово и Петропавловску-Камчатскому, закреплены за Камчатским краевым обществом охотников и рыболовов, соответственно разрешения выдают они. Также общество имеет закреплённые угодья в Усть-Большерецком и в Соболевском районах. Можно обратиться к ним, на Пограничную, 20/1 в краевом центре либо в филиал в Елизове и приобрести путёвку. У общества путёвка на медведя стоит около 21 тысячи рублей, из которых 6000 составляют налоги.

— Получается дороговато. Сколько путёвок на медведя предлагается каждый год и сколько реально выкупается?

— Лимит по годам примерно одинаковый. В прошлом году было 3132, в этом — 3103. Востребовано каждый год не более 800-900 бланков разрешений. Пользователи выкупают бланки и в последующем реализуют их охотникам в виде разрешений либо в виде путёвок в составе охотничьих туров. Но население за турами не стремится, это действительно дорого.

У министерства лесного и охотничьего хозяйства лимиты выбираются получше. Путёвки мы не продаём, а выдаём разрешения на охоту в угодьях общего пользования. Такое разрешение стоит 6 650 рублей, это только налоги и госпошлина.

— Что представляет собой разрешение на охоту в порядке регулирования численности?

— Это разрешения, обычно выдаваемые вне сезона охоты, в июне-июле и вне лимита — в особых случаях, когда необходимо предотвратить угрозу жизни и здоровью граждан. Или когда проблема не терпит отлагательства. Например, сбитый на дороге медведь подлежит отстрелу в охотничьих угодьях на основании приказа.

Разрешения на охоту в рамках регулирования бесплатные. До недавнего времени они выдавались всего на 3 дня, то есть под конкретный случай. А со 2 августа текущего года вступили в силу поправки в законодательство — сроки действия разрешения (лицензии) увеличили по сути до устранения угрозы, но не более 30 суток.

Это нужная мера. Накануне возникла ситуация на турбазе в районе реки Еловки. Туда пришёл медведь и три дня не уходил. Служители и охрана базы пытались его отогнать в лес, но не получалось. Мы издали приказ в рамках охоты на регулирование, охотники прибыли, но медведь как почувствовал опасность и ушёл.

— А если медведь в сезон охоты представляет угрозу населённому пункту?

— В этих случаях приходится действовать в рамках вынужденного отстрела. Поэтому во всех муниципалитетах Камчатки созданы межведомственные группы оперативного реагирования, в которые включены сотрудники полиции и охотники. В личных целях такую «продукцию» использовать нельзя. Она утилизируется в скотомогильниках либо кремируется.

- А теперь главное: как избежать встреч с медведем?

-Если вы идете по туристическому маршруту либо собираете дикоросы, всегда надо быть наготове, мы ведь живём на Камчатке, в стране медведей. Создавайте побольше шума. Обращайте внимание на свежие следы жизнедеятельности медведя — следы на дереве от когтей либо на земле, разорённый муравейник, помёт. Если увидели такое, не оставайтесь в этой местности. Хорошо, если вы с собакой, её нужно держать на поводке.

Очень важная заповедь — не ходить вдоль реки во время нереста рыбы. Но уж если так пролегает маршрут, нельзя идти в раннее утреннее, вечернее и тем более в ночное время.

Если увидели медведя издалека, ни в коем случае не приближайтесь к нему менее чем на 100 метров, сразу уходите. Увидели на дороге — не выходите из машины.

Если вы встретились с медведем:

- Не приближайтесь к медвежатам и не трогайте их, рядом может быть встревоженная медведица.

- Увеличьте свои размеры визуально. Поднимите вверх руки, медленно размахивайте курткой или рюкзаком.

- Не убегайте от медведя. Не делайте резких движений и сохраняйте спокойствие. Медленно отступайте.

- Если медведь направляется к вам — постарайтесь отпугнуть его звоном металлических предметов, громким криков, зажжённой петардой, фальшфейером.

Корякский МО МВД России «02» или 31-304 - со стационарных телефонов, «102» с мобильных телефонов.

Единая служба спасения 112

Мария ШУПЕНИК