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  4. Кубок Содружества: Мотокросс на Камчатке. Смотрите прямой эфир до 19:00

Кубок Содружества: Мотокросс на Камчатке. Смотрите прямой эфир до 19:00

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Кубок Содружества: Мотокросс на Камчатке. Смотрите прямой эфир до 19:00

В полдень, в Петропавловске-Камчатском, в спортивно-туристическом комплексе «Мотопарк Камчатка» торжественно открылись международные соревнования по мотокроссу – Кубок Содружества.

«Гонщики из 18 стран мира: Армения, Азербайджан, Беларусь, Индия, Италия, Иран, Казахстан, Китай, Корея, Кыргызстан, Молдова, Таиланд, Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Швейцария, Шри-Ланка и Россия сразятся за чемпионский титул! Также будут сборные, представляющие несколько дальневосточных регионов, за Камчатский край будут выступать три команды. В судейский состав мирового уровня войдут 70 человек, в том числе из руководства Федерации мотоциклетного спорта России – МФР» — сообщили организаторы.

Кубок Содружества 2024 по мотокроссу инициирован Федерацией мотоциклетного спорта России (МФР) совместно с Федерацией Камчатского края по мотоциклетному спорту и будет проводиться при поддержке министерства спорта Российской Федерации и правительства Камчатского края на трассе «Мотопарка Камчатка».

Увидеть трансляцию и поболеть можно по этой ссылке.

Также трансляция будет вестись на страницах спортивно-туристического комплекса «Мотопарк Камчатка», на трассе которого пройдут соревнования. Найти их можно по ссылкам в VK и Rutube

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