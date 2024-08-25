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  5. Автобусом до «Мотопарка Камчатка»: Зрители соревнований могут не беспокоится о проезде

Автобусом до «Мотопарка Камчатка»: Зрители соревнований могут не беспокоится о проезде

13:55
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Автобусом до «Мотопарка Камчатка»: Зрители соревнований могут не беспокоится о проезде

Организаторы международных соревнований по мотокроссу «Кубок Содружества», позаботились о зрителях соревнований, сообщили ИА «Камчатка» в оргкомитете.

«От торговых центров «Фамилион» и «Глобус» транспорт будет ходить с периодичностью примерно в полчаса. Также микроавтобусы будут забирать пассажиров от поворота к лыжной базе «Лесной», где с 9:00 до 22:00 перекроют движение для личного транспорта и организуют большую парковку. Оттуда микроавтобусы будут отправляться по мере заполнения. Кроме того, работу городского маршрута № 32, который выполняет рейсы от 10 километра до базы «Лесной», продлят до 23 часов», — говорится в сообщении.

Главными партнёрами проведения международных соревнований являются Фонд поддержки социальных инициатив «Будущее Камчатки», АО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55», ОАО «Колхоз «Октябрь», ООО «Рыбхолкам», ООО «Мотопарк Камчатка», лично Сергей и Евгений Барабановы.

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