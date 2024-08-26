Стоимость полиса ОСАГО компенсировали 48 жителям Камчатского края

На Камчатке с начала 2024 года 48 жителей региона получили компенсацию стоимости полиса ОСАГО. Отделение СФР по Камчатскому краю направило на эти цели более 193 тысяч рублей. Граждане с инвалидностью, которым транспортное средство необходимо по медицинским показаниям, имеют право на возмещение 50 % стоимости полиса ОСАГО.

Компенсация предоставляется людям с инвалидностью или законным представителям детей с инвалидностью на одно транспортное средство в период действия страхового полиса, в котором должен быть указан сам гражданин с инвалидностью или его законный представитель. Дополнительно в страховке может быть указано не более двух водителей. Страховка должна быть полностью оплачена, а граждане с инвалидностью или их представители при заключении договора ОСАГО должны являться собственниками транспорта. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в пресс-службе ОСФР по Камчатскому краю.

Там добавили, что отделение Социального фонда России по Камчатскому краю оформляет компенсацию без предоставления заявления и документов, если все организации, ответственные за предоставление услуг, направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов, Единую информационную систему социального обеспечения и реестр Российского союза автостраховщиков.

Если какие-либо сведения отсутствуют, гражданам следует самостоятельно обратиться с заявлением в Отделение СФР по Камчатскому краю. Подать заявление можно на портале Госуслуг, в ближайшей клиентской службе регионального Отделения Социального фонда или в МФЦ. В таком случае специалисты запросят информацию в порядке межведомственного взаимодействия.

Решение о компенсации выносится в течение пяти рабочих дней и в течение пяти рабочих дней со дня его принятия поступает выплата. Отделение СФР по Камчатскому краю напоминает, что обратиться за компенсацией должен гражданин, который заключил договор ОСАГО и уплатил страховую премию.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).