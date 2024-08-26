Депутаты камчатского ЗакС осмотрели стройку гостиничного комплекса «Анкилон»

Совместная мониторинговая группа из депутатов Законодательного Собрания Камчатского края побывали на стройплощадке нового гостинично-делового комплекса «Анкилон» в Петропавловске-Камчатском. Масштабный проект реализует ООО «Новый дом», резидент Свободного порта Владивосток.

Застройщики рассказали, что гостиница состоит из 157 номеров различной категории, включая президентский номер. Есть ресторан на 180 посадочных мест, несколько баров на разных этажах. Кроме того, в гостинице будет фитнес-зал, спортзал с бассейнами для детей и взрослых, SPA и банный комплексы, кофейня, общественные торговые зоны и гольф-центр. Комплекс включает в себя бизнес-центр, который имеет открытую планировку, позволяющую арендатору менять конфигурацию офиса или торговых помещений в соответствии со своими потребностями. Под сдачу в аренду запланировано 8 этажей, с общей площадью помещений 3 520 квадратных метров.Для гостей комплекса есть паркинг на 400 машино-мест.

Название «Анкилон» связано с существующей легендой о теплом материке Арктиде, расположенном вблизи северного полюса. Легенда была основана на поведении перелетных птиц, летевших зимовать из Сибири на Север, а также на Чукотских мифах о северном народе онкилонах.

«Это грандиозное строительство и замечательная возможность принимать гостей Камчатки на высоком уровне. Но самое приятное - это то, что жители Камчатки также смогут воспользоваться услугами комплекса. Там предусмотрены оздоровительные центры, удобный конференц-зал, рестораны. Наша задача, была не просто ознакомиться с ходом строительства, но и выяснить, какая помощь от депутатского корпуса может понадобиться, чтобы как можно скорее гостиница была введена в эксплуатацию», — прокомментировал итоги выездного совещания депутатов Анатолий Кирносенко.