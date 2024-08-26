Дорога сделана качественно и в срок — депутат Городской Думы Денис Воронов

Финальная проверка на отремонтированном участке дороги по улице Давыдова, в Петропавловске-Камчатском, нарушений не выявила, рассказали в Гордуме ПКГО. Здесь проведён ремонт дорожного проезда в один километр и 253 метра, площадью 12 950 кв. м. Помимо ремонта дорожного полотна на участке были частично заменены опоры линии наружного освещения, бордюрный камень и ливневые колодцы. Замечания, которые ранее давала комиссия, были устранены.

«Дорога сделана качественно и в срок. Работы по нацпроекту здесь уже окончены. В ближайшее время на отремонтированном участке будет нанесена дорожная разметка», — рассказал депутат Городской Думы Денис Воронов.

В мониторинговую группу вошли начальник Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, депутаты краевого Парламента и Городской Думы, представители администрации Петропавловска-Камчатского, заказчика работ, профильных служб и общественности.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, успешно реализуется на Камчатке с 2019 года. В 2024 году в рамках реализации этого нацпроекта в Петропавловске-Камчатском ремонтируются 12 дорожных объектов. Полностью выполнены ремонты на объектах в районе Завойко, ул. Давыдова, пр. 50 лет Октября, ул. Степная.