Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Град Петра и Павла
  5. Дорога сделана качественно и в срок — депутат Городской Думы Денис Воронов

Дорога сделана качественно и в срок — депутат Городской Думы Денис Воронов

16:35
42
Дорога сделана качественно и в срок — депутат Городской Думы Денис Воронов

Финальная проверка на отремонтированном участке дороги по улице Давыдова, в Петропавловске-Камчатском, нарушений не выявила, рассказали в Гордуме ПКГО. Здесь проведён ремонт дорожного проезда в один километр и 253 метра, площадью 12 950 кв. м. Помимо ремонта дорожного полотна на участке были частично заменены опоры линии наружного освещения, бордюрный камень и ливневые колодцы. Замечания, которые ранее давала комиссия, были устранены.

«Дорога сделана качественно и в срок. Работы по нацпроекту здесь уже окончены. В ближайшее время на отремонтированном участке будет нанесена дорожная разметка», — рассказал депутат Городской Думы Денис Воронов.

В мониторинговую группу вошли начальник Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, депутаты краевого Парламента и Городской Думы, представители администрации Петропавловска-Камчатского, заказчика работ, профильных служб и общественности.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, успешно реализуется на Камчатке с 2019 года. В 2024 году в рамках реализации этого нацпроекта в Петропавловске-Камчатском ремонтируются 12 дорожных объектов. Полностью выполнены ремонты на объектах в районе Завойко, ул. Давыдова, пр. 50 лет Октября, ул. Степная.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Ход реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проверили городские депутаты городской Думы
Депутаты Городской Думы продолжают вести личные приёмы горожан
Городские депутаты продолжают вести личные приёмы граждан
Объекты национальных проектов на Камчатке – под депутатским контролем
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.