За туманом и за запахом тайги

В Палану вернулись из многодневного похода 1 категории сложности юные члены турклуба «Эльгай» и клуба «Беркут».

Группа из 16 человек отправилась в свой первый категорийный поход по территории природного заказника «Озеро Паланское», в который входят такие памятники природы, как озеро Паланское, Паланские ключи и Паланские пороги.

Приключения в тундре начались с первого дня пути – вездеход, прокладывая себе путь в высокой траве, неожиданно завалился боком в ручей и безнадёжно застрял. После полуторачасовых безуспешных попыток вызволить машину из плена, было решено вызывать помощь.

Ещё один вездеход был направлен спустя пару часов. Группа начала отставать от графика похода.

Хроникёры турклуба на страничке в «ВК» пишут: «В связи с серьёзным отставанием от графика, пришлось двигаться без остановки на обед, а чтобы дети не голодали, им были розданы шоколадные батончики. По дороге, в районе базы оленеводов, наткнулись на застрявший болотоход, которому теперь уже мы оказали помощь.

Около 19:00 мы подобрались к реке Уйвэем-Паланский и обнаружили, что в месте традиционного переезда русло серьёзно изменилось, а противоположный берег подмыло. Вездеход не сможет преодолеть это препятствие. Пришлось переправляться на противоположный берег на резиновой лодке, что заняло около часа. Переправившись, сразу же решили встать на лагерь».

На следующее утро ситуация легче не стала.

«После завтрака встал вопрос: «Что делать с 5 картонными коробками, в которых находились наши продукты на 9 дней обратного пути?» Во время сеанса связи с куратором группы нам сообщили, что второй вездеход должен выехать из Паланы, сейчас он находится в ремонте. Поэтому было принято решение коробки не распаковывать в надежде, что следующим днём мы их всё-таки закинем на вездеход. Приделав к коробкам импровизированные рукоятки, распределились и понесли их по двое, посменно. Вышли в 10:30. Первый километр по берегу реки прошагали довольно бодро, но затем, как началось болото, стали выбиваться из сил. Смена носильщиков несильно помогала».

На всём маршруте ребят подстерегали трудности. Были встречи с медведями, была усталость, случалась непогода и внезапный выход из строя снаряжения. Но всё это с лихвой перекрывалось купанием в озере и экскурсиями к водопадам, посещением заброшенного жилья геологов.

За 12 дней похода ребята преодолели 150 километров, из которых порядка 25–30 км по болотистой местности, переправлялись через реки Палана и Инноваям, а также через десяток мелких речушек, познали все тяготы туристского быта, преодолели себя.

Сегодня юные туристы уже вернулись домой. Все дети живы, здоровы (мозоли не считаются), и, как говорят руководители похода, «они просто лопаются от впечатлений». Поэтому, безусловно, для них это не последнее путешествие по родному краю. А значит, приключения только начинаются!