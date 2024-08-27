Камчатка готовится к отопительному сезону

В столице Корякского округа, Палане, завершается ремонт основных аварийных магистралей теплоснабжения и горячего водоснабжения на участке по ул. Набережной. Работы ведутся специалистами ремонтной бригады МУП "Горсети". Осталось заменить порядка 50 п.м. магистральных трубопроводов ТС и ГВС.

«По завершению работ на аварийном участке, его проверке и опрессовке, и последующем заполнении магистралей теплоносителем, будет запущено централизованное горячее водоснабжение жилого фонда. А при понижении среднесуточных температур наружного воздуха, будет осуществлена подача централизованного теплоснабжения», - прокомментировал ход работ глава городского округа Палана Игорь Щербаков.

В поселке Ключи Усть-Камчатского района завершен ремонт котельного оборудования на котельной № 5. Подрядная организация выполнила капитальный ремонт водогрейного котла ДКВР на действующей котельной № 5, работающей на твердом топливе. Мероприятие выполнялось за счет привлечения средств краевого бюджета.

В целом до начала осенних холодов в Камчатском крае планируется заменить 41,8 километров сетей инженерной инфраструктуры. Работы в настоящее время находятся в активной фазе.

«Важно, чтобы поставки топлива на предстоящий отопительный сезон в районы Камчатки поставлялось ритмично. Все ремонтные работы необходимо завершить в срок, чтобы наши жители к холодам были обеспечены комфортными условиями в своих домах», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он, кстати, поручил усилить работу по подготовке поселка Вулканный Елизовского района к отопительному сезону, чтобы избежать сбоев в работе котельной, которые наблюдались прошлой зимой, и не допустить понижение температуры в домах.

Сейчас краевое министерство жилищно-коммунального хозяйства ведет работу с учреждением Министерства обороны России, которому принадлежит котельная. Заключены контракты на ремонт основного оборудования, что обеспечит работу и соблюдение температурного режима в период пиковых морозов.

По оперативным данным на сегодняшний день выполнение объёмов основных видов работ по отопительному периоду составляет порядка 65%. По подготовке жилого фонда — 45%, котельных — 46%, ЦТП — 77% водозаборов — 79%, тепловых сетей — 86%.

Вместе с тем министр ЖКХ и энергетики Камчатского края отмечает необходимость управляющимкопаням и муниципалитетам обеспечить своевременную работу по подготовке жил фонда к приёму тепла.

ОАО Камчатскэнерго сообщает, чтоработы по подготовке сетей к новому отопительному сезону начались ещё в июне. За прошедшие 1,5 месяца уже выполнен ремонт 12 турбин, 12 генераторов и 6 котлоагрегатов.Работы на энергообъектах выполняются в соответствии с утверждёнными графиками ремонта. На электросетевых объектах отремонтировано 62,4 км электрических сетей, расчищено и расширено более 200 гектаров просеки вблизи воздушных линий электропередачи, завершён ремонт двух высоковольтных трансформаторов.

В сентябре энергетики проведут тренировки по отработке действий при технологических нарушениях в сложных климатических условиях, а также совместные учения с представителями МЧС России и администраций муниципальных образований по отработке взаимодействия при ликвидации возможных ЧС.